Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище

Днем 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве произошла стрельбу. в результате которой был убит один человек. Восстановить картину произошедшего помогли работники погоста, в момент произошедшего оказавшиеся неподалеку.

Сообщается, что стрельба на кладбище произошла во время поминок похороненных в 1996 году членов кунцевской ОПГ – ее лидера Александра Калигина и его соратников Панина и Скворцова. Почтить память павших товарищей столичные авторитетные бизнесмены собираются каждый год в годовщину расстрела. Исключением не стало 3 октября и в 2017 году.

На стол, предоставленный администрацией кладбища, выложили богатую закуску: колбасную и сырную нарезки, фрукты, овощи и прочее. Из напитков – соки, водка и вино. Собравшиеся вначале мирно вспоминали ушедших, однако затем между ними разгорелся конфликт. Подробности произошедшего еще только предстоит выяснить следствию.

По словам очевидцев, ссора возникла между Игорем Беловым, чье тело в последствии будет найдено среди могил, и одним из гостей. Погасить конфликт пыталась спутница Белова – эффектная блондинка. Она хватала мужчину за руки, прятала за спину, буквально грудью пыталась остановить трагедию, передает "Московский комсомолец".

Однако в какой-то момент оппонент Белова достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в соперника. С простреленными легкими и сердцем мужчина упал навзничь. Прибывшие медики констатировали его смерть. Все посетители бросились врассыпную, у тела осталась только блондинка. Ее уже успели допросить правоохранители.

По предварительным данным, расстрел был делом рук членов солнцевской ОПГ, куда, по слухам и сам некогда входил осужденный за серию разбойных нападений убитый. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия, а виновных назовет суд.

