В Германии умер бывший президент Ирака

Бывший президент Ирака, некогда возглавлявший партию "Патриотический союз Курдистана", Джаляль Талабани скончался в Германии в возрасте 83 лет, передает RT. Сообщается, что перед смертью политик впал в кому.
#Breaking: Former Iraqi president Jalal Talabani has died pic.twitter.com/TYWQu0zv1D— Rudaw English (@RudawEnglish) 3 октября 2017 г.
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