В Шереметьево сел лайнер с трещиной в кабине пилотов

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился лайнер с трещиной внешнего слоя лобового стекла в кабине пилота. А-320 следовал из Осло в Москву, передает РЕН ТВ.

Посадка прошла благополучно. В результате инцидента никто не пострадал. При осмотре следов столкновения с посторонними предметами обнаружено не было. Воздушное судно отстранено от полетов.