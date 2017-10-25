В Москве похитители довезли до дома помощника прокурора

Нападение произошло на одной из улиц российской столицы. Злоумышленники набросились на 24-летнего помощника прокурора Сахалинской области Илью Кожухова, затолкали в иномарку и увезли в неизвестном направлении.

Как оказалось, целью преступников был другой человек: они хотели похитить предпринимателя. Когда горе-бандиты осознали, что схватили помощника прокурора, то поспешили извиниться и довезли Кожухова до дома, передает Telegram-канал Mash. По факту происшествия проводится проверка.