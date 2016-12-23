Угонщики ливийского лайнера озвучили свои требования
Злоумышленник вместе с подельниками уже сознался в жестоком убийстве
В Подмосковье хулигана избили за нападение на девушку
Очевидцы сообщают, что сначала неизвестный ударил девушку, а затем сломал ее телефон. После этого в конфликт вмешались сразу несколько мужчин, которые находились неподалеку: они напали на нарушителя порядка и начали избивать его стульями.
Свидетели массовой драки сняли происходящее на видео. С хулиганом работают сотрудники правоохранительных органов, передает Life.ru.
Девушка покорила всех привлекательностью
Продюсер высказался о тайном ребенке артиста
Врачи созвали консилиум для обсуждения состояния бывшего мэра столицы
Ведущая "Дома-2" потеряла сознание, исполняя хит "Под звуки поцелуев"