Скинхед Колючка засунул труп девушки в трубу

Утром 23 декабря в одним из коллекторов по Поречной улице на юго-востоке Москвы было обнаружено тело 20-летней девушки со множественными ножевыми ранениями. Задержанные по подозрению в совершении преступления молодые люди уже сознались в содеянном.

По подозрению в жестокой расправе над девушкой был задержан скинхед по прозвищу Колючка. "Он вместе с двумя приятелями убил девушку, которая живет на соседней улице", – цитирует Life.ru представителя экстренных служб столицы. "Подозреваемые раздели убитую и волокли ее несколько сотен метров до места обнаружения, до коллектора", – добавил он.

По предварительным данным, молодые люди уже сознались в содеянном. Их жертвой оказалась 20-летняя девушка. Ей нанесли 27 ножевых ранений. Изначально сообщалось, что она была уроженкой одной из стран Африки. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Также следователи устанавливают личные данные погибшей и обстоятельства ее смерти.

Напомним, ранее стало известно о другой жестокой расправе, совершенной в городе. Работники торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы обнаружили тело 27-летнего гражданина Китая Чжао Линьцзе. Мужчина со множественными травмами и сломанной шеей скончался в больнице. Грабители отобрали у него 50 тысяч рублей.