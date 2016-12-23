Выяснились новые подробности гибели гражданина Китая возле торгового центра "Москва"
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Скинхед Колючка засунул труп девушки в трубу
По подозрению в жестокой расправе над девушкой был задержан скинхед по прозвищу Колючка. "Он вместе с двумя приятелями убил девушку, которая живет на соседней улице", – цитирует Life.ru представителя экстренных служб столицы. "Подозреваемые раздели убитую и волокли ее несколько сотен метров до места обнаружения, до коллектора", – добавил он.
По предварительным данным, молодые люди уже сознались в содеянном. Их жертвой оказалась 20-летняя девушка. Ей нанесли 27 ножевых ранений. Изначально сообщалось, что она была уроженкой одной из стран Африки. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Также следователи устанавливают личные данные погибшей и обстоятельства ее смерти.
Напомним, ранее стало известно о другой жестокой расправе, совершенной в городе. Работники торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы обнаружили тело 27-летнего гражданина Китая Чжао Линьцзе. Мужчина со множественными травмами и сломанной шеей скончался в больнице. Грабители отобрали у него 50 тысяч рублей.
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