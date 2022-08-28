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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 29 августа по 4 сентября 2022 года.
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Теперь уже официально: осень на этой неделе начинает и выигрывает. Но какого-то резкого рывка, конечно же, не будет. Энергия, работоспособность и заинтересованность в делах будут расти постепенно и незаметно, вместе с Луной. А 1 сентября – приятное совпадение – мы получим от планет хороший заряд энергии. Пригодится в учебе и работе!

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Трех первых дней недели должно хватить для подготовки и окончательного закрытия августовских тем: кому-то надо сдать отчет, а кто-то только возвращается с каникул. Планеты с понедельника по среду будут любезно помогать нам завершать дела и готовиться к новому сезону.

1 сентября Марс с Юпитером объединят усилия, чтобы расшевелить наши амбиции, и им это удастся! День будет идеален для составления планов и списков: чем заниматься, что изучать, куда двигаться нынешней осенью. Однако не обойдется без подводного камня.

Старайтесь критически оценивать свои силы! Юпитер славится способностью все преувеличивать, так что если в вашем плане на сентябрь 15 книг к прочтению, куча онлайн-курсов, глобальный шопинг и несколько поездок за город, вам стоит остановиться и разделить все свои цифры на 2 или на 3.

Ведь сентябрь 2022 – это месяц не про гонку за успехом. У него просто нет возможности придать вам скорости! С 10 сентября длинный список ретро-планет пополнит Меркурий, и эта неделя будет последней, когда он идет прямо, хоть и медленно.

Поторопитесь с покупками, походом к врачу, составлением расписания на месяц, оформлением документов, заказом товаров через интернет, поиском работы, запуском проектов, переговорами, подачей заявок и прочими делами, в которых важна помощь коммуникатора – Меркурия.

Выходные постарайтесь провести активно. В субботу планеты выстроятся в причудливую комбинацию, которую астрологи называют «повозка». Она обещает помощь и везение в делах. А в воскресенье Марс займет королевский градус в Близнецах. В такие моменты пассивный отдых вызывает диссонанс. Занимайтесь чем-то, не допускайте застоя энергии. Так вы зададите верный вектор сентябрю!

Овен

Всю неделю Марс будет заряжать вас энергией и толкать вперед, что может помешать действовать осмотрительно. Возьмите за правило периодически останавливаться и задавать себе наводящие вопросы, чтобы прочувствовать реальность. Особое внимание – личной жизни: там может назревать конфликт.

Телец

Марс заставляет вас активнее искать подработку или новые источники дохода, и тут нужно поторопиться – к 10 сентября вы должны определиться. В целом вы будете справляться с новыми задачами, которые принесет сентябрь – энергии на это хватит. Хлопоты Тельцов-родителей увенчаются успехом.

Близнецы

Марс в вашем знаке продолжает играть роль шила, которое не дает покоя и постоянно подбрасывает новые идеи. Покой вам только снится, и знаете, многие в зодиаке вам бы позавидовали! Никакого застоя, вы мчитесь вперед. Главное – выбирайте дорогу, придерживайтесь основного направления.

Рак

На этой неделе вы можете создать хороший задел на месяц и впоследствии на него опираться. Успех возможен в учебе, продажах, поездках, чтении, переговорах, социальных проектах. Любые дела будут лучше удаваться, если вы не станете их обнародовать – сентябрь это месяц тихой закулисной работы.

Лев

Вам, в отличие от других, стоит сосредоточиться на окончании дел, а не на начале новых. Вспомните, что вы делали в августе, и подведите итоги. Однако и новый месяц ставит перед вами свои цели, и хорошо бы за неделю успеть вникнуть в их суть, чтобы до 10 сентября придать им конкретики.

Дева

Можно выдыхать! Конфликт между Солнцем в вашем знаке и Марсом на этой неделе сойдет на нет, что обязательно принесет вам облегчение. Все, что связано с работой и деньгами, будет отлично получаться, если вы сможете хладнокровно отметать предложения, которые слишком хороши, чтобы быть правдой.

Весы

Меркурий в вашем знаке – главный игрок этой недели, но если в учебе и поездках он будет действовать смело и четко, то в личной жизни наоборот – путать и затягивать в лабиринт обсуждений всего подряд. Берегите свои отношения, не давайте пустых обещаний и не преувеличивайте проблемы.

Скорпион

Марс поможет решать финансовые вопросы вроде оформления страховки или соц.пособия, но в зарабатывании денег придется рассчитывать только на свои силы. Не торопитесь что-то начинать – вам пока выгоднее заканчивать и подводить итоги, а в выходные обязательно дайте телу нагрузку.

Стрелец

В середине недели вы будете добиваться успеха на переговорах, консультациях, в деловом общении и на романтических свиданиях, но на пятницу такие дела не назначайте – вам будет сложно удерживать взятую планку. Зато выходные полностью ваши: что бы вы ни затеяли, все сложится удачно.

Козерог

Вы сможете улучшить условия, в которых живете или работаете. Если назрела необходимость купить новый компьютер, стол или ортопедический матрас, сделайте это. Любое общение – по работе, в семье, с друзьями или любимым человеком – принесет позитивные сдвиги и доставит удовольствие.

Водолей

Звезды все чаще напоминают вам о делах и темах 2021 года: возможно, придется что-то доделать или вынести оценку тем событиям. Не отмахивайтесь – пора закрыть вопрос. Тем более неделя обещает оказаться позитивной: у вас будет хорошее настроение и поддержка звезд в учебе, развлечениях, покупках и в любви.

Рыбы

Удачная неделя для заработков, особенно вторая половина, с четверга по воскресенье. Даже в выходные могут приходить предложения и запросы на ваши услуги. Уделите внимание своим долгам, кредитам и налогам – проверьте, все ли в порядке. Домашние дела будут решаться на удивление легко, что порадует и вдохновит.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
28 августа 2022, 18:39 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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