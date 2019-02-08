Совет на выходные 9-10 февраля 2019 года

В ближайшие выходные важно следить за своими эмоциями, в частности поменьше обижаться по поводу и без. Даже если вам кажется, что единственной естественной реакцией на происходящее могла бы стать обида, помните – в первую очередь вы делаете плохо не кому-то, а именно себе.



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