Совет на выходные 9-10 февраля 2019 года
"Не нужно вспоминать прошлые обиды, хотя, вполне вероятно, что в вашей жизни может сработать некий триггер для этого. Пусть неприятности станут указанием на то, какие глубинные проблемы из прошлого портят вам жизнь и с чем стоит обязательно разобраться", – рассказала "Дни.ру" синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Если в этот уик-энд произойдет какое-то резкое изменение планов с подачи другого человека, не обижайтесь! Знайте: то, что ушло, на самом деле изжило себя и вам больше не нужно. Другими словами, если что-то не получилось – на самом деле хороший знак, хоть для вас это пока не очевидно.
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