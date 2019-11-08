Совет на выходные

В эти выходные важно будет тонко балансировать между тем, что вы готовы и хотите делать вместе с другими людьми, и тем, в чем вы предпочитаете "вариться" в одиночку. Постарайтесь достигнуть баланса.



"Какие-то из намеченных вами дел существенно выиграют именно от того, что к ним будут привлечены ваши единомышленники, а о каких-то, наоборот, лучше будет промолчать, обдумать и сделать что-то самому. Чтобы понять как именно действовать, стоит ориентироваться в первую очередь на свою интуицию, а также на то, какие эмоции вы испытываете от мысли о проведении времени в компании других людей. Более или менее однозначно можно сказать, что культурные или художественные мероприятия стоит посещать совместно с кем-то. Также хорошей идеей будет искать единомышленников, если речь идет о каких-то духовыных практиках. В то же время, совместный поход в спа-салон с подружками и прочие мероприятия связанные с релаксом и уходом за собой, может оказаться по какой-то причине не самой удачной идеей", – рассказала "Дни.ру" синхролог Наталья Ковалева.

