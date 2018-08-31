Совет на выходные 1-2 сентября 2018 года

В эти выходные при решении каких-то вопросов или проблем важно будет опираться на то, что вы умеете хорошо. Не стоит усиленно пытаться учиться вещам, которые вам ранее не слишком удавались.

Если вам нужно сделать выбор, и вы знаете, что логика не ваша сильная сторона, зато интуитивно часто чувствуете куда именно лучше двигаться, то не пытайтесь подводить эти предчувствия под какие-то логические объяснения. Это вам точно не поможет, и даже напротив, собьет вас с толку, – пояснила Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Вероятно, кто-то будет подталкивать к тому, чтобы вы обязательно обосновали свой выбор". Совет справедлив и для обратных ситуаций: если вы отлично умеете раскладывать все по полочкам логически, просто сделайте вывод и действуйте. Не ждите знаков свыше.

Вполне возможно, столкнувшись с чем-то непростым, сначала придется осознать, что вы отлично можете справиться с ситуацией, просто по каким-то причинам не признаете это в себе.

В целом, в ближайшие дни полезно будет заниматься как раз тем, что вы умеете лучше всего – это даст вам энергию и радость. А вот учиться тому, что дается со скрипом, определенно не стоит. Неудачи запросто могут отбить у вас желание двигаться дальше.