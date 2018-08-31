Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года

ОВЕН

Первая декада месяца обещает стать благоприятной для личной жизни типичных Овнов. Если вы уже состоите в паре, есть возможность гармонизировать отношения. Если вы еще одиноки, есть шанс встретить интересного человека. Однако вторая половина сентября станет менее радужной: возможны скандалы на почве ревности. Хотя Овны обычно не сдерживают своих чувств, постарайтесь сначала во всем разобраться.

ТЕЛЕЦ

Типичных Тельцов вряд ли будет сильно заботить личная жизнь в первой декаде сентября, зато после этого времени можно обратить на нее особое внимание. Если вы одиноки и хотите это исправить, самое подходящее время – середина месяца. Если постоянный партнер у вас уже есть, вы тоже сможете изменить статус ваших отношений. При этом, необязательно в плохую сторону – можно пожениться или хотя бы начать жить вместе. Сейчас вы можете повлиять на ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ

Начинается сентябрь благоприятно для типичных представителей вашего знака в плане личной жизни. Первая декада обещает быть наполнена не только творческим вдохновением, но и любовными приключениями – главное не сидеть в четырех стенах, если вас это интересует. Однако уже начиная со второй декады месяца ситуация может измениться – на смену романтическому настроению придет повседневность. Ну что ж, иногда нужно делать перерыв и от праздника.

РАК

Благоприятным сентябрь станет для личной жизни Раков. Возможно, первая декада месяца еще не порадует вас победами на любовном фронте, зато во второй половине вас может захватить вихрь эмоций и творческого вдохновения. Есть шанс встретить человека для романтических приключений. Возможно, для поиска постоянного партнера время может и не совсем подходящее, но приятно провести с кем-то время вы сможете, если, конечно, захотите.

ЛЕВ

Вряд ли любовные отношения станут для типичных Львов главной темой в сентябре. Первая половина месяца, скорее всего, не принесет каких-то существенных изменений в личной жизни. Во второй половине сентября возможны ссоры с любимым – постарайтесь не слишком гнуть свою линию. Позвольте своему партнеру сейчас решать за вас какие-то вопросы и проявлять инициативу в вашей паре.

ДЕВА

Наверное, сентябрь – не самый благоприятный месяц для новых знакомств, если вы рассчитываете на продолжительные отношения. Вы сможете найти интересного человека для общения, но дальше простого флирта дело вряд ли зайдет. У семейных Дев тоже больших изменений не ожидается. Для улучшения отношений постарайтесь больше общаться со своим партнером. Вас никто не просит делиться абсолютно всеми мыслями и чувствами, разговаривать можно о чем угодно.

ВЕСЫ

В целом, сентябрь для типичных Весов обещает стать благоприятным. Сейчас ваша привлекательность без труда покоряет представителей противоположного пола, чем вы можете воспользоваться, если заинтересованы в поиске партнера. Если постоянный партер у вас уже есть, то каких-то серьезных изменений в ваших отношениях не предвидится. Разве что вам придется оказать ему (или ей) какую-то материальную помощь в этом месяце.

СКОРПИОН

Первая декада месяца вряд ли станет удачна в любовном плане для представителей вашего знака. Зато после 10-х чисел сентября ситуация меняется. Повышается ваша привлекательность и обаяние, а это положительно скажется на ваших поисках партнера для долгосрочных отношений. Главное, не провести все это время в четырех стенах. Если вы уже семейный человек, уделяйте больше внимания своей второй половине – напомните ей, за что она вас полюбила.

СТРЕЛЕЦ

Не самый удачный месяц для представителей вашего знака. В начале месяца общение с партнером будет скорее дружеским, нежели романтичным. А после первой декады сентября возможны отношения, которые почему-то придется скрывать от всех. Это может быть как тайный роман с новым партнером, так и, например, роман с коллегой, который не одобрит начальство. Вступать в эти отношения или нет – решать вам.

КОЗЕРОГ

Типичные Козероги, как правило, нечасто проявляют какие-то эмоции, а уж какими-то мыслями и переживаниями вообще предпочитают не делиться. Но именно это сможет улучшить ваши отношения с партнером в сентябре. Делитесь с ним своими чувствами и идеями, вместе стройте планы на будущее. А если вы еще одиноки и хотите это исправить, обратить внимание стоит на тех, кто всегда был рядом в трудную минуту – на своих друзей. Может пора уже перерасти вашей дружбе в нечто большее?

ВОДОЛЕЙ

В первой половине месяца вы вряд ли сможете что-то изменить в отношениях с любимым человеком, зато вторая половина полностью ваша. Сейчас вы можете проявлять инициативу, принимать решения за вас двоих и быть ведущим в паре. Есть возможность завести роман на рабочем месте. Если вы одиноки и хотите это изменить, воспользуйтесь этим шансом. Если вас это не интересует, не задерживайтесь допоздна на работе и на корпоративах.

РЫБЫ

Первая декада месяца может показаться тяжелой – возможны всплески ревности. Постарайтесь поберечь нервы и не накручивать себя зря. Спокойно разберитесь в ситуации с партнером, возможно, вы просто что-то не так поняли. А уже во второй половине месяца можно вместе отправиться в отпуск и вдвоем отдохнуть от окружающего мира. Или хотя бы выбраться вместе в парк или на экскурсию. Если вы одиноки, во второй половине сентября есть шанс познакомиться с интересным образованным человеком.