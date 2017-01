Трамп назвал отвратительной матерящуюся Мадонну

Глава США Дональд Трамп прокомментировал выступление певицы Мадонны на "Марше женщин" в Вашингтоне. "Честно говоря, она отвратительна", – цитирует политика "Газета.ru".

Поведение исполнительницы американский лидер назвал позором для страны. "Она сильно навредила акции протеста", – цитирует Трампа The Hollywood Reporter.

Напомним, что на "Марше женщин" Мадонна дважды позволила себе нецензурную брань в адрес Трампа. Также она заявила, что думала о взрыве Белого дома. По словам артистки, наступил "век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди".

RETWEET IF YOU AGREE WITH NEWT: Madonna ought to be arrested for saying she thinks about blowing up the White House! pic.twitter.com/HXuYd5pL2Y