Трамп назвал отвратительной матерящуюся Мадонну

Президент США Дональд Трамп раскритиковал певицу Мадонну. Ее поведение политик назвал позором для страны.

Глава США Дональд Трамп прокомментировал выступление певицы Мадонны на "Марше женщин" в Вашингтоне. "Честно говоря, она отвратительна", – цитирует политика "Газета.ru".

Поведение исполнительницы американский лидер назвал позором для страны. "Она сильно навредила акции протеста", – цитирует Трампа The Hollywood Reporter.

Напомним, что на "Марше женщин" Мадонна дважды позволила себе нецензурную брань в адрес Трампа. Также она заявила, что думала о взрыве Белого дома. По словам артистки, наступил "век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди".

RETWEET IF YOU AGREE WITH NEWT: Madonna ought to be arrested for saying she thinks about blowing up the White House! pic.twitter.com/HXuYd5pL2Y — Chief Planner Newt (@NewtTrump) 24 января 2017 г.

Позже Мадонна сообщила, что ее слова были вырваны из контекста. В Instagram она уточнила, что просто "воспользовалась возможностью, чтобы приободрить женщин и брошенных на произвол судьбы людей".

Трамп раскритиковал и ведущую юмористической передачи Saturday Night Live Кэти Рич. Глава государства вспомнил ее пост в соцсети Twitter о "школьном стрелке Бэрроне" (сыне президента США. – Прим. ред.) и пародию на него самого, исполненную в рамках шоу актером Алеком Болдуином.

"Это провальное шоу. Алек Болдуин был ужасен. А для телеканала NBC позорно оскорблять моего десятилетнего сына", – заявил американский лидер.