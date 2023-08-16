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Необходимость или психологическое расстройство – где грань?

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук

Забота о внешнем виде и желание выглядеть моложе и привлекательнее – естественны для любого человека. Но что, если погоня за молодостью становится навязчивой идеей? Как отличить простое желание улучшить лицо или тело от расстройств психики?

В современном мире шансы на успешную карьеру резко возрастают при стильном образе, природном обаянии и ухоженности человека. Человек, который уверен в себе, всегда притягивает к себе и интересен окружающим. А любые комплексы, напротив, могут негативно отразиться на любой сфере жизни. К счастью, эстетическая медицина может помочь обрести внутреннее спокойствие – главное, не гнаться за модными трендами, а найти лечащего врача, способного предложить лучшее решение, не нарушая природное обаяние. Опыт, квалификация, эстетический вкус и практические советы – определяющие факторы для пациента. Только прислушиваясь к лечащему врачу и работая с ним заодно, можно прийти к оптимальному и успешному итогу. Что получает пациент, обратившись в клинику пластической хирургии?

  • В первую очередь, коррекцию внешних недостатков и дефектов. Но вместе с этим, врач улучшает здоровье. Если речь идет о ринопластике, то при помощи это популярной операции можно не только изменить форму носа, сузить спинку или устранить горбинку. Одновременно проведенная септопластика позволит наладить качественное здоровое дыхание. А если пациент обратился в клинику с целью моделирования фигуры, то излишки жировых отложений не только приведут тело к более красивым изгибам, но избавят человека от отечности, одышки и ряда других неприятных "побочных" моментов, которые бывают при лишнем весе;
  • Пластика очень помогает тем, кто в силу разных жизненных обстоятельств получил травмы или уже родился с определенными дефектами. Некоторые люди, например, могут считать лопоухость своей изюминкой и совершенно не комплексовать по этому поводу, а для других – это серьезный стресс. Отопластика помогает устранить природный дефект. То же самое можно сказать о маленькой форме груди: если это причиняет дискомфорт и мешает девушке чувствовать себя женственнее, маммопластика эту уверенность подарит.
  • Можно стать обладателем рельефного тела без изнурительных тренировок и диет. Липосакция и абдоминопластика – настоящее спасение как для мужчин, так и для женщин. Многие девушки вновь обретают уверенность в себе после родов, когда хирург помогает вернуть плоский животик и красивые очертания фигуры. А мужчины создают "кубики" пресса и рельефность, о которой мечтали. Кстати, именно операции для моделирования тела, по мнению специалистов, стимулирует многих к тому, чтобы поддерживать полученный эффект. Пациенты начинают придерживаться более правильного питания, режима, держат себя в тонусе. Все это еще больше помогает делать жизнь более качественной.

В погоне за красотой

Хорошо, когда пациент понятно озвучивает запрос, ведет диалог с врачом и вместе с ним проделывает путь к результату. Нередко хирурги сталкиваются с завышенными требованиями, незрелостью, странными просьбами. Есть даже те, кто приходит на консультацию со списком недостатков – в этом случае речь идет о психических нарушениях, на которые пациенту надо обратить внимание. Среди самых распространенных причин нездорового желания улучшения внешности:

1. Комплексы. Как правило, их очень много и пациент искренне считает, что только новая внешность сможет все исправить. Да, пластика работает с комплексами, но если речь идет об 1-2 операциях, а не многочисленных вмешательствах для получения идеального, по мнению пациента, образа.

2. Желание выделяться, привлекать внимание. Публичные люди не зря периодически обращаются к пластическим хирургам. Любая операция – очередной повод повысить популярность, обратить на себя внимание.

3. Страх старости. Антивозрастные процедуры, малоинвазивные методики и омолаживающие операции – это способ дольше быть в категории молодых и успешных, это энергия и счастье. Конечно, в этом нет ничего плохого. До тех пор, пока идея о вечной молодости не становится практической частью жизни. Есть люди, которым кажется, что только так можно заслужить признание и быть интересным.

Комментарий Тиграна Алексаняна:

"Часто приходится сталкиваться с людьми, которые придумывают себе идеалы красоты, ориентируются на навеянные кем-то модные тренды. Все это не имеет ничего общего с индивидуальностью и тем, что делает каждого из нас особенным и неповторимым. Любой врач будет стараться донести нужную информацию, рассказать о том, как может быть достигнут гармоничный результат. Но не всегда это получается. Психологическая незрелость, нежелание слушать опытного и квалифицированного специалиста, сводят разговор на нет. Понятно, что пациент не готов к самостоятельным шагам, не уверен в себе, всегда будет обвинять других в неудачах. Возможно в этом случае, нужно обратить внимание на свое восприятие и поработать с психологом".

16 августа 2023, 06:05
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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