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Невролог назвал опасное последствие депрессии

Невролог назвал опасное последствие депрессии
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Депрессия в молодости потенциально вдвое увеличивает риск развития деменции в старости.

Вопреки распространенному заблуждения, деменция – это не любое состояние плохого настроения, а вполне серьезное психическое расстройство с характерными признаками. Диагностировать заболевание может только квалифицированный специалист, который должен разработать индивидуальную схему лечения.

В ином случае депрессия может привести к опасным последствиям, в том числе, повысить риски возникновения деменции, то есть распаду психических функций, снижению познавательных способностей или, проще говоря, к слабоумию.

Ученые полагают, что депрессия в молодости потенциально вдвое увеличивает риск развития деменции в старости. Взаимосвязь двух заболеваний раскрыла невролог Холли Эльзер. Результаты исследования приведены в авторитетном американском медицинском журнале JAMA Neurology.

Эксперт подчеркнула, депрессия является не просто ранним симптомом деменции, а фактором риска. Кстати, негативному воздействию недуга более подвержены мужчины, уточняет портал URA.RU.

Важно отметить, что для масштабного исследования ученые привлекли почти полтора миллиона человека. За ними наблюдали с 1977 по 2018 год. Для оценки состояния граждан учитывались как физиологические, так и социальные факторы.

В то же время невролог оставила открытым вопрос: обладают ли депрессия и деменция едиными негативными факторами или один недуг приводит к изменениям, следствием чего становится второй.

31 июля 2023, 02:33
Фото: pixabay.com
JAMA Neurology✓ Надежный источник

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