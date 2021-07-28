Подрядчик обманул нефтяную компанию на 40 ПЦР-тестов

В Нефтеюганске один из подрядчиков нефтяной компании предоставил 40 поддельных ПЦР-тестов на ковид. Он сделал это для того, чтобы его водители смогли работать на месторождении.
Как выяснилось позднее, справки не выдавались тем медицинским центром, который указан в документах. Несоответствие заметил сотрудник службы безопасности предприятия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело – об этом сообщает портал URA.RU.
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