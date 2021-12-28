Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 1574 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Чаще всего инфекцию выявляли в Раменском округе: там заразились 139 человек. За ним следуют Мытищи со 118 заболевшими, а замыкает тройку антилидеров по ковиду Подольск, где зафиксировали 113 новых случаев COVID-19. Помимо них в число округов с наиболее тяжелой ситуацией попали Одинцовский округ, Солнечногорск, Королев и Красногорск, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".