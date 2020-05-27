Глава Удмуртии заболел коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в социальной сети "Вконтакте", что результаты его теста на коронавирус оказались положительными. Политик отметил, что пока никто из его окружения не заразился.
По последним данным, в Удмуртии инфекцию обнаружили у 583 жителей. Выздоровели 347 человек, умерли 14 пациентов. Девять заболевших находятся в тяжелом состоянии.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Где пропала невест а покойника?
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Ушел к проститутке
Ностальгия по 80 м
Хочу жениться на феминистке
Мужик из интернета
Замутил с темнокожей
Что думаете о второй волне коронавируса?