В Якутии мужчина с подозрением на коронавирус погиб при побеге с карантина

В Якутии умер мужчина, который намеревался сбежать с карантина. Уточняется, что россиянин был изолирован в связи в подозрением на коронавирус.
По данным НСН, злоумышленник сорвался с высоты третьего этажа. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Якутии умер мужчина, который намеревался сбежать с карантина. Уточняется, что россиянин был изолирован в связи в подозрением на коронавирус.
По данным НСН, злоумышленник сорвался с высоты третьего этажа. Обстоятельства случившегося выясняются.
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