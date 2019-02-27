Эксперт заявил об опасности секса для здоровья

Ранее вступление в интимные отношения негативно сказывается на репродуктивном здоровье россиян. Об этом заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Олег Аполихин, пишет "ФедералПресс".
По его словам, большинство жителей страны начинают вести активную половую жизнь в 16-17 лет и к моменту вступления в брак уже имеют целый букет венерических заболеваний.
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