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Экономика
Балаковский завод спустил на воду головной гидрографический катер "Юрий Бабаев"

Балаковский завод спустил на воду головной гидрографический катер "Юрий Бабаев"

Головной гидрографический катер "Юрий Бабаев" был заказан ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта".
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В пятницу, 25 июня, на территории Балаковского судостроительно-судоремонтного завода состоялась торжественная церемония спуска на воду головного гидрографического катера "Юрий Бабаев" ледового класса Ice 3. Судно необходимо для обеспечения безопасности мореплавания по Северному морскому пути (СМП) и развитию портовой инфраструктуры.

Катер "Юрий Бабаев" строится в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути" по программе госкорпорации "Росатом" по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП "Гидрографическое предприятие". К слову, программа предусматривает строительство пяти новых судов и модернизацию трех действующих до 2024 года

Строительство катера "Юрий Бабаев" будет продолжаться до конца 2021-го. Ввести его в эксплуатацию планируется в декабре. Порт приписки – Архангельск.

"Для обеспечения круглогодичного плавания судов по Северному морскому пути требуется кратно нарастить объем промеров и специализированное гидрографическое судно "Юрий Бабаев" внесет свой весомый вклад в эту работу", – отметил генеральный директор ФГУП "Гидрографическое предприятие" Александр Бенгерт.

ФГУП "Гидрографическое предприятие" осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение плавания судов в акватории СМП, а также выступает заказчиком-застройщиком по объектам нового строительства и эксплуатирует портовую инфраструктуру в границах акватории СМП.

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Фото: пресс-служба
Автор: 25 июня 2021, 18:08

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