Экономист рассказал о новых налогах для богатых

В текущем году российским законодательством были введены сразу несколько налоговых новаций.

Соответствующие изменения в налогообложении могут коснуться обеспеченных граждан, а именно тех, кто является собственниками крупных банковских вкладов, некоторых ценных бумаг и металлических счетов. Налоги таких россиян могут возрасти, однако и тут есть ряд нюансов, в которых следует разобраться.

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Экономист Владимир Саськов объяснил, что теперь под налогообложение попадают доходы от депозитов, превышающих один миллион рублей. Однако не всем придется платить такие налоги. Тут нужно учитывать не только сумму вклада, но и тот факт, как процент по вкладу соотносится с ключевой ставкой Центробанка. Налог в 13% взимается только с тех граждан, у которых данное соотношение оказывается положительным. К тому же, для дополнительного налога по вкладу должен быть превышен ежегодный лимит доходов, размер которого меняется из года в год.

Для владельцев облигаций налоговая новация заключается в отмене льготы в виде так называемых "купонных доходов". Теперь таким гражданам придется платить налог 13%, но и здесь есть некоторые исключения – об этом Саськов рассказал в беседе с "Прайм".

При продаже ценных бумаг теперь установлен лимит на доход – это пять миллионов рублей. Если доход превышает данную сумму, то владельцу придется заплатить налог в 15%.

Что касается собственников металлических счетов, то им придется платить налог в том случае, если они владели счетом менее трех лет и с продажи своих виртуальных драгоценных металлов получили больше, чем заплатили банку при покупке.

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