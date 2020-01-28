Раскрыта схема увеличения пенсии на 30 тысяч рублей

У россиян есть возможность увеличить пенсию на 30 тысяч
рублей. Для этого необходимо воспользоваться гарантированным пенсионным планом
(ППП) – откладывать ежемесячно 6% своего дохода в течение 30 лет.
Наибольшую прибавку этот способ принесет москвичам – плюс 32,7 тысячи, а также жителям Сахалина – 30 тысяч. Однако в среднем по стране следование плану прибавит к пенсиям граждан около 16 тысяч рублей. Меньше всех выиграют жители Тывы и Карачаево-Черкессии – плюс 7,8 и 9,3 тысячи соответственно, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.
Вместе с тем эксперты призывают учитывать фактор инфляции. За последние 20 лет она составила 550%.
Напомним, что ранее Пенсионный фонд анонсировал очередное повышение пенсий. С 1 января пособия неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, с 1 февраля их ждет новое повышение пенсий.
Размер ежемесячных выплат будет зависеть от категории, к которой принадлежит получатель. К примеру, для участников Великой Отечественной войны, инвалидов и других категорий существуют различные коэффициенты. Если человек относится к нескольким категориям, расчет производится по тому основания, по которому больше всего выплат.
Ранее Владимир Путин предложил зафиксировать постоянную индексацию пенсий в Конституции. Выплаты будут увеличиваться в том числе для работающих пенсионеров.
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