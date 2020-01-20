Выплаты станут больше: россиян ждет рост пенсий

В Пенсионном фонде России напомнили о том, что с 1 февраля 2020 года россиян ждет изменение выплат.У каких категорий льготников подрастут пенсии сообщили СМИ.

Пособия неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,6% уже с 1 января 2020 года. В феврале их ждет повторная индексация.

Специалисты отмечают, что размер ежемесячных денежных выплат будет зависеть от категории, к которой относится получатель. В частности, разные коэффициенты действуют для инвалидов разных групп, участников Великой Отечественной войны и других категорий. В том случае, если человек относится сразу к нескольким из них, расчет выплат производится по тому основанию, по которому размер выплат больше всего, передает "Царьград".

"Индексация ЕДВ для ветеранов войны и боевых действий, инвалидов всех групп, а также пострадавших на Чернобыльской АЭС составит до 3,1%", – рассказал адвокат компании AVG Legal Игорь Апостол. Также рост выплат коснется тех, кто получает детские пособия через органы социальной защиты, а также тех, кто получает выплаты в связи с производственной травмой, Героев социалистического труда и Героев труда России.

Таким образом, увеличение пенсий и социальных выплат коснется самого широкого круга получателей. Главным образом, речь идет об индексации платежей. Однако стоит учитывать и рост размера набора соцуслуг, на которые могут претендовать льготники.

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