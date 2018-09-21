Сбербанк принял резкие меры после переполоха со вкладами

Сбербанк решил повысить ставки по всей линейке долларовых вкладов. На этот шаг один из крупнейших банков страны пошел после обнародования информации о том, что россияне массово опустошают валютные депозиты, в том числе "похудели" и вклады Сбербанка.

Максимальная ставка по вкладу Сбербанка установлена в 2%, любой клиент этого финансового учреждения может открыть долларовый вклад в режиме онлайн. В отделении банка такой вклад открывается под максимальную ставку в 1,7%.

Сегодня стало известно, что вкладчики слишком активно выводят свои деньги с валютных депозитов. В августе российские банки лишились полутора миллиардов долларов частных вкладов.

На Сбербанк пришелся самый большой отток – 1,2 миллиарда, утверждает Bloomberg. В результате объем валюты на депозитах крупнейшего российского банка страны упал до трехлетнего минимума.

В самом Сбербанке не видят причин для беспокойства, там утверждают, что динамически управляют своим балансом и поддерживают диверсифицированную структуру пассивов.

Клиенты за месяц сняли со счетов Сбербанка 1,2 млрд долларов��

В течение августа этого года на фоне введения новых санкций США и угрозы запрета долларовых расчетов для госбанков, частные клиенты сняли с валютных депозитов Сбербанка $1,2 млрд. #Сбербанк #Россия #деньги pic.twitter.com/rXIyiGkHn9 — Просто Знай (@pro100znai) 21 сентября 2018 г.

Аналитики говорят, что отток валютных вкладов связан со слухами о возможной конвертации валютных вкладов и отказа от доллара. Правда, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, в таких мерах нет необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких даже самых страшных сценариях.

Судя по последним данным, озвученным главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, в банковском секторе России не все так плохо: объем всех валютных вкладов превышает 80 миллиардов долларов. Что касается вкладов Сбербанка, то он все равно остается на первом месте по доверию к нему граждан.

Напомним, ранее Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,1—0,4 п. п. В конце июня 2018 года Герман Греф также заявил о снижении ставки по ипотеке для зарплатных клиентов до 9,1%.