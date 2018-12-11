Сделано заявление об отключении России от SWIFT
Литовский сейм принял резолюцию о том, что Европа должна ужесточить санкции против Москвы. Литовские депутаты посчитали, что России нужно выдвинуть ультиматум: или она передает контроль над Керченским проливом ООН, или ее отключают от международной банковской системы SWIFT, сообщает РИА Новости.
Между тем Россия уже давно готова к отключению от SWIFT. Во-первых, в стране создана собственная, независимая платежная система "Мир". Во-вторых, в России началась подготовка к возможному отключению от платежных систем Visa и Mastercard.
На минувшей неделе Центробанк разослал инструкции в кредитные организации с пошаговыми рекомендациями для обхода возможных санкций.
Отключение России от SWIFT. Парламент Литвы поддержал инициативу - https://t.co/thk3WNkZdT pic.twitter.com/px6IB9m2yD— Інформатор (@informator_news) 11 декабря 2018 г.
Регулятор предложил малым банкам срочно найти запасных партнеров для обслуживания владельцев кредитных карт. Сейчас самыми крупными операторами Visa и Mastercard в России выступают ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк и "Уралсиб". Малым банкам следует переоформить договоры на обслуживание и заключить соглашения с ведущими игроками.
Не исключено, что США и их партнеры отключат Россию от SWIFT уже в начале 2019 года.
Ненасытной балерине прописали аскезу
Проблемы в интимной сфере могли стать основной причиной
Все больше подтверждений получает связь Светланы Лободы и Тилля Линдемана
Супермодели потребовалась смена обстановки