Лукашенко решил поднять зарплаты воровством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями своей администрации потребовал в следующем году поднять среднюю заработную плату в стране до 500 долларов. Причем добиться этого он предложил далеко не самыми законными и честными способами.

Беседуя с новой главой своей администрации Натальей Кочановой и ее первым заместителем Максимом Рыженковым, глава белорусского государства заявил, что в новом году средняя заработная плата в стране должна достигнуть уровня в 500 долларов, чего бы это ни стоило. "Украдите, откопайте, найдите, что угодно, но 500 долларов должно быть выполнено", – сказал он.

Ранее Лукашенко уже неоднократно заявлял о необходимости поднять уровень заработной платы в стране. Так, в 2010 году он потребовал, чтобы каждый белорус получал в среднем около тысячи долларов в месяц. В 2014 году он заявил о необходимости "подтянуть" зарплаты к 500 долларам. И, судя по официальным данным, планка в 500 долларов все-таки была достигнута, однако в то же время по всей стране стали отмечаться перебои с выплатами гражданам заработанных ими денежных средств. На данный момент средняя зарплата по стране едва ли дотягивает до отметки в 400 долларов.

Лукашенко потребовал, чтобы в 2017 году у беларусов была зарплата в 500 долларов.

У кого не будет, тот будет платить налог. — не Рон Уизли (@intagar92) 21 декабря 2016 г.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно отмечался разного рода громкими заявлениями. Так, в одном из своих интервью, комментируя то, что в Европе его называют диктатором, глава белорусского государства сказал, "что лучше быть диктатором, чем голубым".

Кроме того, известным стало его заявление о белорусском языке. "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует только два великих языка – русский и английский", – сказал президент.







