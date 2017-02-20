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Lifestyle

Лучшие рецепты блюд на Масленицу

Фото: GLOBAL LOOK press
Масленица – это повод поупражняться в приготовлении не только самых вкусных блинов, но и других старинных блюд русской кухни. Дни.Ру вместе с сервисом "Шефмаркет" предлагают удивить гостей необычными запеченными блинцами, царским оливье или сделать бефстроганов.
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Блинцы с начинкой из молочного риса, запеченные в сметане

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Аппетитные рулетики с начинкой из риса, изюма и чернослива в сметанно-коричном соусе – таких блинов вы точно еще не ели. Для приготовления блинцов потребуется: три яйца, 30 граммов масла, 50 граммов сахара, 137 граммов муки пшеничной, 400 миллилитров молока, 30 граммов чернослива, 25 граммов изюма, 90 граммов сметаны, 100 граммов круглозерного риса, 0,5 грамма корицы, 200 миллилитров воды и соль.

Рецепт:

Смешайте 200 миллилитров молока с водой, добавьте два яйца, 20 граммов сахара и немного соли, взбейте массу венчиком. Просейте 125 граммов муки через сито и замешайте в массу небольшими порциями. Взбейте венчиком (или миксером на низкой скорости) до однородной консистенции. Раскалите сковороду, смажьте ее тонким слоем подсолнечного масла (для этого используйте кисть, разрезанный картофель или луковицу). Половником влейте массу тонким слоем и обжаривайте около минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Отложите блин на тарелку, смажьте сливочным маслом. Повторите действия для всей готовой массы. У вас получится восемь-десять блинов.

Затем промойте рис в холодной воде, залейте 200 миллилитрами воды, доведите до кипения, убавьте огонь и варите с открытой крышкой в течение восьми минут до выкипания воды. Добавьте 200 миллилитров молока, 25 граммов сахара, щепотку соли, доведите до кипения и варите на слабом огне, постоянно помешивая, до состояния густой каши в течение 10 минут, добавьте масло, перемешайте, снимите с огня.

Нарежьте чернослив средними кусочками, изюм разрежьте пополам, добавьте в кашу, перемешайте. Взбейте муку со сметаной, оставшимся сахаром, корицей и яйцом, распределите кашу на блины, сверните рулетом, выложите на противень, полейте сметанной заправкой и запекайте в духовке при 220 градусах в течение 10 минут. Готовые блинцы выложите на тарелку и поставьте в центре стола.

Царский оливье

Удивите гостей блюдом, которым 150 лет назад лакомились гурманы в московском ресторане "Эрмитаж", где шеф-повар Люсьен Оливье впервые создал легендарный салат. В нашем рецепте нет советской докторской колбасы, зато есть раковые шейки, каперсы и даже ворчестерский соус. Для приготовления царского оливье потребуется: 300 граммов картофеля, 70 граммов моркови, 200 граммов свежих огурцов, четыре перепелиных яйца, 80 граммов маринованных корнишонов, 20 миллилитров соуса "Ворчестер", 100 граммов майонеза, 30 граммов зернистой горчицы, 180 граммов куриной грудки, 20 граммов каперсов, 60 граммов зеленого горошка, 100 граммов раковых шеек отварных, 80 граммов салата романо, 150 граммов яблока, восемь граммов зеленого лука и 150 граммов лимона.

Рецепт:

Нарежьте крупно картофель и морковь и отварите на слабом огне в течение 15 минут до готовности, отварите курицу в течение восьми минут на среднем огне. Сварите перепелиные яйца в обильно подсоленной воде в течение шести минут. Очистите и нарежьте яблоко кубиком 0,5 на 0,5 сантиметра, смешайте с соком лимона.

Очистите овощи, нарежьте кубиком 0,5 на 0,5 сантиметра картофель, морковь, свежий и соленый огурец, курицу, разрежьте каперсы пополам, мелко нарубите лук, сложите в миску. Добавьте горошек, майонез, соус "Ворчестер", горчицу, тщательно перемешайте. Выложите салат в тарелки на листья романо. Украсьте раковыми шейками, яблоками, половинками перепелиных яиц и подавайте.

Бефстроганов

Это блюдо русской кухни названо в честь хлебосольного графа Александра Григорьевича Строганова, державшего в Одессе так называемый открытый стол. Сытное и хорошо знакомое, оно, безусловно, станет украшением и вашего праздничного стола. Для приготовления бефстроганова потребуется: 240 граммов говяжьей вырезки, 400 граммов картофеля, 400 миллилитров сливок, 50 граммов сливочного масла, 30 граммов каперсов, 50 граммов лука-шалота, пять граммов укропа, зубчик чеснока, 20 миллилитров оливкового масла, соль и перец.

Рецепт:

Очистите картофель, нарежьте крупными кусками и варите до готовности в течение 15 минут. Нарежьте лук мелкой соломкой, мясо – средней соломкой, отделите ветки укропа и крупно нарежьте их, раздавите, очистите и мелко нарубите чеснок. Обжарьте лук на умеренном огне на оливковом масле до золотистого цвета в течение трех минут.

Добавьте мясо и обжаривайте на сильном огне до выделения сока в течение 1,5 минуты, добавьте половину сливок, тушите на медленном огне в течение семи минут до соусной консистенции. Добавьте чеснок и каперсы, посолите, поперчите, тушите еще две минуты, снимите с огня.

Слейте воду от картофеля, залейте оставшиеся сливки и пробейте картофель блендером до состояния жидкого пюре в течение 20 секунд, добавьте сливочное масло, посолите по вкусу, перемешайте. Разложите картофель по тарелкам, выложите говядину, украсьте укропом и подавайте.

20 февраля 2017, 11:12

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