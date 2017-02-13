Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
У нее 11 золотых олимпийских наград, она внесена в книгу рекордов Гиннеса. Ее ученики – самые выдающиеся фигуристы всех времен: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Шизука Аракава и еще сотни фигуристов по всему миру. И в каждого она вложила душу, знания, открыла и развила их уникальный талант. Она учила их жизни, тонкому пониманию фигурного катания, прививала им вкус, научила относиться к профессии как к искусству.
Созданные ею танцы вошли в историю мирового фигурного катания. Тарасова – живая легенда, воплощение лучших человеческих и профессиональных качеств. Она родилась, чтобы воспитывать чемпионов и находиться в вечном творческом поиске. Но ее путь не всегда был усыпан розами. Все, чего она добилась в профессии – результат колоссального труда. Работать по-настоящему ее научили родители, а божественный талант она развивала сама, не боясь учиться и искать новое. Но главное в ней – одержимость делом и яркая тренерская и человеческая индивидуальность. И еще – огромное любящее сердце, которого хватает на всех вокруг.
13 февраля у Татьяны Анатольевны Тарасовой юбилей – 70 лет.
Татьяна Анатольевна, приближается весьма круглая дата. Как вы будете отмечать юбилей? Неужели, и в день рождения на каток пойдете на тренировку?
Я обязательно пойду на каток на Красной площади. В самом любимом месте в Москве, очень любимый мной человек – Миша Куснирович – организовал праздник.
Последние 10 лет являетесь бессменным председателем жюри шоу "Ледниковый период", ваши комментарии слушает и обожает вся страна. А вам не надоела эта работа за столько лет? Устаете?
А почему это должно надоесть? Почему я должна устать от того, что мне нравится? Люди обожают наш проект. Я очень благодарна ему. Считаю, что он поднял миллионы детей и их родителей, которые привели их на каток. Посмотрите, везде катаются: и на Красной площади, и на ВДНХ, где нет свободного места, и в Сокольниках, и в Парке культуры. Я благодарю всех, кто любит нас, я чувствую эту любовь на себе, очень ценю и стараюсь соответствовать этой любви.
Не так давно вы стали комментировать соревнования фигуристов на Матч-ТВ. Чем вам нравится эта работа?
Я это делаю уже давно. Комментировала с Василием Соловьевым и с Иоландой Чен на НТВ+, мы с ними проработали 10 лет. А позвала меня Анна Дмитриева. И низкий поклон ей за то, что в то время, когда меня никто не брал на работу, она пригласила стать комментатором, встретив меня на улице в тяжелом состоянии души. Я комментировала Олимпийские игры в Турине, Ванкувере, Сочи, и, мне кажется, у меня получалось. Я люблю любую работу, которая относится к спорту. Если есть какой-то интерес к тому, как я комментирую, то я готова этим заниматься. Я люблю фигурное катание, и хочу, чтобы через меня его полюбили и другие люди.
Я получаю очень много писем. Люди пишут, например, о том, как чувствуется мое состояние, которое я передаю через экран. Я комментирую на излишнем эмоциональном уровне, но, понимаю, что на ошибки я не имею права.
Вы являетесь консультантом нашей сборной по фигурному катанию. С кем из спортсменов вы работаете сейчас?
Я работаю, если тренер какого-то спортсмена просит об этом. Когда я слушаю музыку и у меня возникает картинка для кого-то, то я всегда предлагаю. Я не консультирую, а просто помогаю. И словом, и делом. Так было и с Аделиной Сотниковой – я ее не тренировала, но на протяжении 10 лет ставила программы, участвовала в ее жизни.
Сегодняшнее фигурное катание совсем иное, чем было лет 20-30 назад. А какое катание вам нравится больше – прошлое или нынешнее?
Я работала и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х, и в 2000-е, и для меня этот процесс не прекращается, это нормальное развитие. А нравится, наверное, катание будущего.
А если говорить в целом – за что вы так любите фигурное катание?
Я, наверное, родилась для того, чтобы работать – подмечать в человеке способности и раскрывать их. Просто нашла себя, и я должна благодарить за это родителей. В первую очередь, отца, который меня выпихнул на тренерскую работу. Это мое все – моя любовь, мое хобби, я, можно сказать, замужем за фигурным катанием – с 4 лет как спортсменка, и с 19 лет – как тренер.
Вы всегда рассказываете, как отец выгонял вас с сестрой в лютый мороз на улицу и заставлял делать зарядку. А вы считаете, что он правильно делал? Разве это не жестко?
Правильно делал. Работа зависит от только от тебя. Он всегда говорил, что никто не виноват, если проиграл – виноват только ты. Эта неуспокоенность во мне от него.
А кого в вас больше – папы или мамы?
Пополам. Мама была еще сильнее, чем папа. Она была очень талантливая, добрая и терпеливая. Они с отцом понимали, что такое служить Отечеству, и нам с сестрой это привили. И вот он придумал "Золотую шайбу (всесоюзный и всероссийский хоккейный турнир среди детских команд. – Прим. ред.), чтобы самому не пропасть, когда его гнобили! Его уже нет, а он еще служит Отечеству, потому что "Золотая шайба" живет!
А мама была его верной подругой. Он правильно выбрал спутницу. Спасибо им большое, что они прожили вдвоем такую длинную и такую нелегкую жизнь. Когда они справляли золотую свадьбу, я чувствовала себя счастливой. Благодарю родителей, что они не разбежались, не бросили ни нас, ни друг друга. Это очень важно. Мама была настоящим другом папы, его фанаткой. И жили они в любви и в заботе. Поэтому и мы с сестрой купались в их любви и заботе. Скучаю по ним.
Как ни горько об этом говорить, но не так давно вы всех потеряли – маму, сестру, мужа. А где вы берете энергию жить, работать, быть оптимисткой?
Совсем не оптимистка. По крайней мере себя такой не чувствую. Я не распоряжаюсь своей жизнью. Пока жива, должна что – то делать. И я стараюсь.
Вы потеряли последним самого близкого человека – мужа Владимира Крайнева, величайшего пианиста мирового уровня. Что из жизни с ним сегодня вспоминается с большей любовью? Вы всегда говорили, что именно он помогал вам развиться как личность. Это так?
Слава богу, что я поняла это. Муж любил меня, помогал и дарил мне сильнейшие концерты. Я благодарна ему. Мы с ним одной крови. Он мне оставил своих друзей – без них жизнь была бы не наполнена. Все его друзья – образованные, умные и талантливые люди - Володя Спиваков, Валерий Гергиев, Евгений Светланов, Александр Дмитриев. Музыканты, дирижеры – это отдельная каста. Высшая. Мне повезло, что я слышала много разной музыки в выдающемся исполнении. Все они настоящие деятели искусства и я благодарна судьбе, что я была рядом с этим выдающимся человеком – с ним и его окружением.
Татьяна Анатольевна, в вашей спортивной жизни было много побед ваших учеников. А есть самые трудные и самые дорогие?
Все победы дороги, все давались трудно. Они состоялись без поддержки чиновников, зависели только от нас. Существовала школа, где ребята готовились по 10-12 часов в день.
Я была уверена в своих учениках, знала, что они должны были быть на голову сильнее и выше остальных – мы много и тяжело работали. Меня так воспитали: в доме все ходили на цыпочках, когда папа работал – мы с детства были уверены, что он делает свое самое главное дело жизни. Его любила и смотрела вся страна и когда играла его команда, то весь народ был на кнопке единственного канала, где передавали хоккей. Он чувствовал на себе ответственность, боролся за каждую игру. Так же и я – чувствовала ответственность за талант. Папа говорил мне, что у них в хоккее за второе место увольняют. Я под этим подписываюсь. Второе место надо расценивать как поражение. Наверное, планка стояла высоко, поэтому жизнь не казалась легкой. Но она была наполненной и интересной.
Вы прожили в спорте огромную прекрасную жизнь, воспитали 11 олимпийских чемпионов, у вас 40 золотых медалей. Вы даже в книге рекордов Гиннесса. Вас знает и любит весь мир. А чего вам не хватает сегодня? Что бы вы хотели от жизни?
Я хотела бы, чтобы солдаты не гибли нигде, и чтобы матери были спокойны, что их дети не умрут в армии. Чтобы государство лечило своих больных детей, помогало инвалидам.
А для себя?
Мне для себя ничего не нужно. Хотелось бы, чтобы к папиному столетию около Ходынки, где каток, который назвали его именем, поставили памятник. Анатолий Владимирович Тарасов того заслуживает. Его имя золотыми буквами внесено в историю мирового хоккея. Конечно, хотела бы иметь свою школу. Но у меня ее нет, и я не буду больше об этом говорить.
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