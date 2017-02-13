Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке

Татьяна Анатольевна Тарасова – неуспокоенная душа. Она не может сидеть без дела, мало отдыхает, и, несмотря на неважное самочувствие, каждый день приходит на каток, потому что отец, великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов, учил ее, что на работу надо ходить даже если умираешь.

У нее 11 золотых олимпийских наград, она внесена в книгу рекордов Гиннеса. Ее ученики – самые выдающиеся фигуристы всех времен: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Шизука Аракава и еще сотни фигуристов по всему миру. И в каждого она вложила душу, знания, открыла и развила их уникальный талант. Она учила их жизни, тонкому пониманию фигурного катания, прививала им вкус, научила относиться к профессии как к искусству.

Созданные ею танцы вошли в историю мирового фигурного катания. Тарасова – живая легенда, воплощение лучших человеческих и профессиональных качеств. Она родилась, чтобы воспитывать чемпионов и находиться в вечном творческом поиске. Но ее путь не всегда был усыпан розами. Все, чего она добилась в профессии – результат колоссального труда. Работать по-настоящему ее научили родители, а божественный талант она развивала сама, не боясь учиться и искать новое. Но главное в ней – одержимость делом и яркая тренерская и человеческая индивидуальность. И еще – огромное любящее сердце, которого хватает на всех вокруг.

13 февраля у Татьяны Анатольевны Тарасовой юбилей – 70 лет.

Татьяна Анатольевна, приближается весьма круглая дата. Как вы будете отмечать юбилей? Неужели, и в день рождения на каток пойдете на тренировку?

Я обязательно пойду на каток на Красной площади. В самом любимом месте в Москве, очень любимый мной человек – Миша Куснирович – организовал праздник.

Последние 10 лет являетесь бессменным председателем жюри шоу "Ледниковый период", ваши комментарии слушает и обожает вся страна. А вам не надоела эта работа за столько лет? Устаете?

А почему это должно надоесть? Почему я должна устать от того, что мне нравится? Люди обожают наш проект. Я очень благодарна ему. Считаю, что он поднял миллионы детей и их родителей, которые привели их на каток. Посмотрите, везде катаются: и на Красной площади, и на ВДНХ, где нет свободного места, и в Сокольниках, и в Парке культуры. Я благодарю всех, кто любит нас, я чувствую эту любовь на себе, очень ценю и стараюсь соответствовать этой любви.

Не так давно вы стали комментировать соревнования фигуристов на Матч-ТВ. Чем вам нравится эта работа?

Я это делаю уже давно. Комментировала с Василием Соловьевым и с Иоландой Чен на НТВ+, мы с ними проработали 10 лет. А позвала меня Анна Дмитриева. И низкий поклон ей за то, что в то время, когда меня никто не брал на работу, она пригласила стать комментатором, встретив меня на улице в тяжелом состоянии души. Я комментировала Олимпийские игры в Турине, Ванкувере, Сочи, и, мне кажется, у меня получалось. Я люблю любую работу, которая относится к спорту. Если есть какой-то интерес к тому, как я комментирую, то я готова этим заниматься. Я люблю фигурное катание, и хочу, чтобы через меня его полюбили и другие люди.

Я получаю очень много писем. Люди пишут, например, о том, как чувствуется мое состояние, которое я передаю через экран. Я комментирую на излишнем эмоциональном уровне, но, понимаю, что на ошибки я не имею права.

Вы являетесь консультантом нашей сборной по фигурному катанию. С кем из спортсменов вы работаете сейчас?

Я работаю, если тренер какого-то спортсмена просит об этом. Когда я слушаю музыку и у меня возникает картинка для кого-то, то я всегда предлагаю. Я не консультирую, а просто помогаю. И словом, и делом. Так было и с Аделиной Сотниковой – я ее не тренировала, но на протяжении 10 лет ставила программы, участвовала в ее жизни.

Сегодняшнее фигурное катание совсем иное, чем было лет 20-30 назад. А какое катание вам нравится больше – прошлое или нынешнее?

Я работала и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х, и в 2000-е, и для меня этот процесс не прекращается, это нормальное развитие. А нравится, наверное, катание будущего.

А если говорить в целом – за что вы так любите фигурное катание?

Я, наверное, родилась для того, чтобы работать – подмечать в человеке способности и раскрывать их. Просто нашла себя, и я должна благодарить за это родителей. В первую очередь, отца, который меня выпихнул на тренерскую работу. Это мое все – моя любовь, мое хобби, я, можно сказать, замужем за фигурным катанием – с 4 лет как спортсменка, и с 19 лет – как тренер.

Вы всегда рассказываете, как отец выгонял вас с сестрой в лютый мороз на улицу и заставлял делать зарядку. А вы считаете, что он правильно делал? Разве это не жестко?

Правильно делал. Работа зависит от только от тебя. Он всегда говорил, что никто не виноват, если проиграл – виноват только ты. Эта неуспокоенность во мне от него.

А кого в вас больше – папы или мамы?

Пополам. Мама была еще сильнее, чем папа. Она была очень талантливая, добрая и терпеливая. Они с отцом понимали, что такое служить Отечеству, и нам с сестрой это привили. И вот он придумал "Золотую шайбу (всесоюзный и всероссийский хоккейный турнир среди детских команд. – Прим. ред.), чтобы самому не пропасть, когда его гнобили! Его уже нет, а он еще служит Отечеству, потому что "Золотая шайба" живет!

А мама была его верной подругой. Он правильно выбрал спутницу. Спасибо им большое, что они прожили вдвоем такую длинную и такую нелегкую жизнь. Когда они справляли золотую свадьбу, я чувствовала себя счастливой. Благодарю родителей, что они не разбежались, не бросили ни нас, ни друг друга. Это очень важно. Мама была настоящим другом папы, его фанаткой. И жили они в любви и в заботе. Поэтому и мы с сестрой купались в их любви и заботе. Скучаю по ним.

Как ни горько об этом говорить, но не так давно вы всех потеряли – маму, сестру, мужа. А где вы берете энергию жить, работать, быть оптимисткой?

Совсем не оптимистка. По крайней мере себя такой не чувствую. Я не распоряжаюсь своей жизнью. Пока жива, должна что – то делать. И я стараюсь.

Вы потеряли последним самого близкого человека – мужа Владимира Крайнева, величайшего пианиста мирового уровня. Что из жизни с ним сегодня вспоминается с большей любовью? Вы всегда говорили, что именно он помогал вам развиться как личность. Это так?

Слава богу, что я поняла это. Муж любил меня, помогал и дарил мне сильнейшие концерты. Я благодарна ему. Мы с ним одной крови. Он мне оставил своих друзей – без них жизнь была бы не наполнена. Все его друзья – образованные, умные и талантливые люди - Володя Спиваков, Валерий Гергиев, Евгений Светланов, Александр Дмитриев. Музыканты, дирижеры – это отдельная каста. Высшая. Мне повезло, что я слышала много разной музыки в выдающемся исполнении. Все они настоящие деятели искусства и я благодарна судьбе, что я была рядом с этим выдающимся человеком – с ним и его окружением.

Татьяна Анатольевна, в вашей спортивной жизни было много побед ваших учеников. А есть самые трудные и самые дорогие?

Все победы дороги, все давались трудно. Они состоялись без поддержки чиновников, зависели только от нас. Существовала школа, где ребята готовились по 10-12 часов в день.

Я была уверена в своих учениках, знала, что они должны были быть на голову сильнее и выше остальных – мы много и тяжело работали. Меня так воспитали: в доме все ходили на цыпочках, когда папа работал – мы с детства были уверены, что он делает свое самое главное дело жизни. Его любила и смотрела вся страна и когда играла его команда, то весь народ был на кнопке единственного канала, где передавали хоккей. Он чувствовал на себе ответственность, боролся за каждую игру. Так же и я – чувствовала ответственность за талант. Папа говорил мне, что у них в хоккее за второе место увольняют. Я под этим подписываюсь. Второе место надо расценивать как поражение. Наверное, планка стояла высоко, поэтому жизнь не казалась легкой. Но она была наполненной и интересной.

Вы прожили в спорте огромную прекрасную жизнь, воспитали 11 олимпийских чемпионов, у вас 40 золотых медалей. Вы даже в книге рекордов Гиннесса. Вас знает и любит весь мир. А чего вам не хватает сегодня? Что бы вы хотели от жизни?

Я хотела бы, чтобы солдаты не гибли нигде, и чтобы матери были спокойны, что их дети не умрут в армии. Чтобы государство лечило своих больных детей, помогало инвалидам.

А для себя?

Мне для себя ничего не нужно. Хотелось бы, чтобы к папиному столетию около Ходынки, где каток, который назвали его именем, поставили памятник. Анатолий Владимирович Тарасов того заслуживает. Его имя золотыми буквами внесено в историю мирового хоккея. Конечно, хотела бы иметь свою школу. Но у меня ее нет, и я не буду больше об этом говорить.