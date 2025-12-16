"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за арт?павильоны, украсившие столицу в рамках проекта "Зима в Москве".

С наступлением зимы на улицах Москвы появились 10 необычных павильонов проекта «Сделано в Москве». Они так и манят достать смартфон и сделать эффектные фотографии. Но эти арт‑объекты не просто радуют глаз: здесь представлены товары местных производителей и проводятся тематические мастер‑классы. Сейчас жителям столицы предлагается поделиться своими впечатлениями, оценив пять самых ярких точек проекта «Сделано в Москве» на портале «Активный гражданин».

Флагманским павильоном считается «Фабрика подарков» на Болотной площади. Площадка оформлена как настоящее праздничное производство: внутри работает волшебный конвейер с товарами московских брендов — от зимней одежды до елочных игрушек и дизайнерских украшений. Посетители могут упаковать подарки, отправить письмо Деду Морозу или посетить бесплатные мастер‑классы по созданию венков, аромасвечей и росписи пряников. Рядом расположился каток площадью более 2 500 квадратных метров, где можно покататься бесплатно — в том числе с тренерами проекта «Мой спортивный район».

На Арбате привлекает внимание павильон «Мандарин» — эффектный арт‑объект, создающий праздничное настроение у москвичей и туристов. Внутри — все, что нужно для создания новогодней атмосферы дома и визита в гости. У входа в Парк Горького гостей встречает волшебный «Поезд» с подарками, елочными игрушками и зимними аксессуарами. На Кузнецком Мосту работает павильон «Коньки» с модными изделиями столичных дизайнеров, а на Рождественке — «Красный шар», где представлены детские товары, игры и книги.

Принять участие в голосовании могут пользователи старше 14 лет с учетной записью на портале mos.ru. За оценку павильонов начисляются баллы программы «Миллион призов», которые можно обменять на товары и услуги партнеров проекта или направить на благотворительность.

«Зима в Москве» — главное событие сезона, призванное объединить горожан через культурные, образовательные и спортивные мероприятия. Проект поддерживает семейные ценности и помогает создать атмосферу единства и взаимной поддержки.