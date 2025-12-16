Участники "Московского долголетия" устроили танцевальный флешмоб на катке

Москвичи старшего возраста разучили танцевальную связку под руководством олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

Участники «Московского долголетия» проводят время весело и энергично. На днях они устроили танцевальный флешмоб на льду ГУМ-катка под песню «Это Москва». В акции приняли участие 250 горожан старшего возраста, которые пришли на мастер-класс олимпийской чемпионки по фигурному катанию, заслуженного тренера России Натальи Линичук.

Под руководством знаменитой фигуристки участники разучили танцевальную связку. Для отработки движений собравшихся разделили на несколько групп, к каждой из которых был прикреплен профессиональный тренер. Сама олимпийская чемпионка перемещалась по катку и успевала следить за всеми процессами: подбадривала, давала советы, поправляла участникам положение корпуса, показывала, как правильно выполнять элементы. После этого москвичи исполнили зажигательный танец на льду.

Присутствующие не только получили заряд бодрости и хорошего настроения после физической активности на свежем воздухе, но и с удовольствием пообщались с легендой фигурного катания. Некоторые признались, что в последний раз стояли на коньках в далекой молодости, но теперь решили восстановить навыки: мастер-класс с Натальей Линичук стал для них стимулом чаще посещать каток. Более того, многие сообщили, что непременно выведут на лед детей и внуков.

Сама чемпионка отметила, что фигурное катание – это уникальный вид спорта, который сочетает в себе танец, музыку, искусство, физическую нагрузку, пребывание на свежем воздухе. Все это полезно в любом возрасте, а уж в «серебряном» тем более.

Научиться уверенно стоять на коньках горожанам старшего возраста помогут на занятиях «Московского долголетия». Всего в проекте открыто более 50 видов спортивных направлений — от коньков и лыж до карате и северной ходьбы. Этой зимой зарядиться новогодним настроением можно также на пеших экскурсиях, на речных прогулках, а также тематических занятиях и встречах, которые организуются в центрах московского долголетия.

Присоединиться к проекту «Московское долголетие» можно онлайн на портале mos.ru или оставив заявку на сайте, а также лично в любом центре московского долголетия или в офисах «Мои документы».