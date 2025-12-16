Что ждет Долину после краха в суде Тесты Винокур завершил карьеру Игры Сонник

Четверг 18 декабря

Участники "Московского долголетия" устроили танцевальный флешмоб на катке

Участники "Московского долголетия" устроили танцевальный флешмоб на катке
159

Москвичи старшего возраста разучили танцевальную связку под руководством олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

Участники «Московского долголетия» проводят время весело и энергично. На днях они устроили танцевальный флешмоб на льду ГУМ-катка под песню «Это Москва». В акции приняли участие 250 горожан старшего возраста, которые пришли на мастер-класс олимпийской чемпионки по фигурному катанию, заслуженного тренера России Натальи Линичук.

Под руководством знаменитой фигуристки участники разучили танцевальную связку. Для отработки движений собравшихся разделили на несколько групп, к каждой из которых был прикреплен профессиональный тренер. Сама олимпийская чемпионка перемещалась по катку и успевала следить за всеми процессами: подбадривала, давала советы, поправляла участникам положение корпуса, показывала, как правильно выполнять элементы. После этого москвичи исполнили зажигательный танец на льду.

Присутствующие не только получили заряд бодрости и хорошего настроения после физической активности на свежем воздухе, но и с удовольствием пообщались с легендой фигурного катания. Некоторые признались, что в последний раз стояли на коньках в далекой молодости, но теперь решили восстановить навыки: мастер-класс с Натальей Линичук стал для них стимулом чаще посещать каток. Более того, многие сообщили, что непременно выведут на лед детей и внуков.

Сама чемпионка отметила, что фигурное катание – это уникальный вид спорта, который сочетает в себе танец, музыку, искусство, физическую нагрузку, пребывание на свежем воздухе. Все это полезно в любом возрасте, а уж в «серебряном» тем более.

Научиться уверенно стоять на коньках горожанам старшего возраста помогут на занятиях «Московского долголетия». Всего в проекте открыто более 50 видов спортивных направлений — от коньков и лыж до карате и северной ходьбы. Этой зимой зарядиться новогодним настроением можно также на пеших экскурсиях, на речных прогулках, а также тематических занятиях и встречах, которые организуются в центрах московского долголетия.

Присоединиться к проекту «Московское долголетие» можно онлайн на портале mos.ru или оставив заявку на сайте, а также лично в любом центре московского долголетия или в офисах «Мои документы».

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2025, 12:16
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых

Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых
Здесь будет работать первая в России публичная энтомологическая лаборатория. В Москве готовится к открытию новая яркая площадка «Биокластера» — павильон №28 «Пчеловодство» на ВДНХ.

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете
Для зрителей онлайн трансляций на zoo.mos.ru подготовили новую серию вопросов о животных. Московский зоопарк запустил увлекательную онлайн‑викторину о медоедах — харизматичных хищниках, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие планеты.

Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой

Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой
Во всех округах столицы уже открыты катки с искусственным ледовым покрытием. В зимний сезон 2025/26 в Москве планируется открыть для массовых катаний около 1,3 тысячи катков, в том числе свыше 200 — с искусственным льдом под открытым небом открытых и более одной тысячи — с естественным покрытием.

Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились

Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились
Экспозиция представлена на Рождественском бульваре и в парке "Фили". Новый год – время чудес.

Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы

Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы
Систему заранее готовят к поступлению талых вод весной. Московские водохранилища перевели на зимний режим работы.

"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе

"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за арт?павильоны, украсившие столицу в рамках проекта "Зима в Москве". С наступлением зимы на улицах Москвы появились 10 необычных павильонов проекта «Сделано в Москве».

