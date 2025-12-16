Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер

Курс цифровой грамотности позволит москвичам старшего возраста уверенно пользоваться современным средством коммуникации.

С 16 декабря в столице стартует обучающий курс «Освой MAX», разработанный для участников проекта «Московское долголетие». В 11 флагманских центрах, расположенных в разных административных округах Москвы, горожане старше 55 лет смогут научиться пользоваться национальным мессенджером — от базовых операций до продвинутых функций.

Программа включает шесть часовых занятий, которые будут проходить дважды в неделю. Участников научат создавать профиль и выбирать аватар, работать с групповыми чатами и каналами, организовывать видеозвонки, назначать администраторов чатов, отправлять голосовые сообщения и записывать видеокружки. Особое внимание уделят основам интернет‑безопасности.

Согласно исследованиям, 90% пожилых интернет‑пользователей считают онлайн‑сервисы удобными и полезными. Новый курс призван помочь старшему поколению всегда оставаться на связи с близкими по всей России и за ее пределами, используя современные технологии. По словам директора по продукту мессенджера Евгения Ширинкина, в настоящее время свыше 10 миллионов пользователей старшего возраста уже зарегистрированы в MAX. Задача курса — дать людям уверенность в использовании всех возможностей платформы.

Самые активные слушатели обучающего курса «Освой MAX» получат фирменные сувениры. Кроме того, в центрах «Московское долголетие» можно будет получить подарки за установку мессенджера и подписку на канал проекта «Московское долголетие». Среди подписчиков также проводятся розыгрыши призов.

Записаться на курс можно в любом флагманском центре «Московского долголетия» или по телефону Департамента труда и соцзащиты: +7 495 870‑44‑44. С января 2026 года программа войдет в цикл занятий по цифровой грамотности на базе партнёров проекта. Присоединиться к проекту «Московское долголетие» можно онлайн на портале mos.ru или лично в любом центре московского долголетия или офисе «Мои документы».

MAX — национальная многофункциональная цифровая платформа с аудио‑ и видеозвонками, чатами для общения и бизнес‑сервисами. Приложение доступно в российских магазинах цифровых приложений и входит в реестр отечественного ПО.