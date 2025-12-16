Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Среда 17 декабря

15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 14:04"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе 13:39Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 13:15Второе рождение: как в Москве обновляют позднесоветские панельные дома 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону 00:24Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды 21:15Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер

Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер
203

Курс цифровой грамотности позволит москвичам старшего возраста уверенно пользоваться современным средством коммуникации.

С 16 декабря в столице стартует обучающий курс «Освой MAX», разработанный для участников проекта «Московское долголетие». В 11 флагманских центрах, расположенных в разных административных округах Москвы, горожане старше 55 лет смогут научиться пользоваться национальным мессенджером — от базовых операций до продвинутых функций.

Программа включает шесть часовых занятий, которые будут проходить дважды в неделю. Участников научат создавать профиль и выбирать аватар, работать с групповыми чатами и каналами, организовывать видеозвонки, назначать администраторов чатов, отправлять голосовые сообщения и записывать видеокружки. Особое внимание уделят основам интернет‑безопасности.

Согласно исследованиям, 90% пожилых интернет‑пользователей считают онлайн‑сервисы удобными и полезными. Новый курс призван помочь старшему поколению всегда оставаться на связи с близкими по всей России и за ее пределами, используя современные технологии. По словам директора по продукту мессенджера Евгения Ширинкина, в настоящее время свыше 10 миллионов пользователей старшего возраста уже зарегистрированы в MAX. Задача курса — дать людям уверенность в использовании всех возможностей платформы.

Самые активные слушатели обучающего курса «Освой MAX» получат фирменные сувениры. Кроме того, в центрах «Московское долголетие» можно будет получить подарки за установку мессенджера и подписку на канал проекта «Московское долголетие». Среди подписчиков также проводятся розыгрыши призов.

Записаться на курс можно в любом флагманском центре «Московского долголетия» или по телефону Департамента труда и соцзащиты: +7 495 870‑44‑44. С января 2026 года программа войдет в цикл занятий по цифровой грамотности на базе партнёров проекта. Присоединиться к проекту «Московское долголетие» можно онлайн на портале mos.ru или лично в любом центре московского долголетия или офисе «Мои документы».

MAX — национальная многофункциональная цифровая платформа с аудио‑ и видеозвонками, чатами для общения и бизнес‑сервисами. Приложение доступно в российских магазинах цифровых приложений и входит в реестр отечественного ПО.

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2025, 13:39
Фото: АГН Москва/ Новосильцев Артур
mos.ru✓ Надежный источник

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете
Для зрителей онлайн трансляций на zoo.mos.ru подготовили новую серию вопросов о животных. Московский зоопарк запустил увлекательную онлайн‑викторину о медоедах — харизматичных хищниках, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие планеты.

Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой

Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой
Во всех округах столицы уже открыты катки с искусственным ледовым покрытием. В зимний сезон 2025/26 в Москве планируется открыть для массовых катаний около 1,3 тысячи катков, в том числе свыше 200 — с искусственным льдом под открытым небом открытых и более одной тысячи — с естественным покрытием.

Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились

Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились
Экспозиция представлена на Рождественском бульваре и в парке "Фили". Новый год – время чудес.

Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы

Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы
Систему заранее готовят к поступлению талых вод весной. Московские водохранилища перевели на зимний режим работы.

"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе

"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за арт?павильоны, украсившие столицу в рамках проекта "Зима в Москве". С наступлением зимы на улицах Москвы появились 10 необычных павильонов проекта «Сделано в Москве».

Выбор читателей

16/12Втр"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 15/12ПндСтало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 16/12ВтрНачавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 15/12ПндПолина Диброва публично унизила жену своего любовника 15/12Пнд"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 15/12ПндДоктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина