Что читать в конце февраля? 20 ярких новинок

Лучшие зарубежные и отечественные детективы, а также другие захватывающие истории

Хорошие новости: совсем скоро наступит весна. Оставшиеся холодные деньки можно скоротать различными способами, но мы предлагаем самый уютный — полежать на диване с книгой. Тем более, что за последнее время вышло удивительно много хороших новинок, мимо которых невозможно пройти.

1. Татьяна Алюшина — Невероятная очевидность чуда

Ева Ахтарская мечтает о спокойном отпуске в Калиновке, но ее планам мешает сама судьба, когда она обнаруживает в своем доме совершенно незнакомого мужчину. Этот неожиданный поворот событий заставляет Еву задаться вопросом: может ли вспыхнуть настоящая любовь между двумя незнакомцами? С историями Алюшиной вы ощутите, как будто сами стали героями, переживая каждый момент: влюбляясь, ошибаясь и стремясь к счастью в нашем быстром, шумном мире.

2. Наталья Гозман, Анна Гончарова — Магия архетипов. Как они влияют на наше подсознание, здоровье и сценарии, по которым мы живем

Погрузитесь в мир архетипов, где древнегреческие боги становятся проводниками к пониманию себя и окружающих! На страницах этой захватывающей книги вы узнаете, как каждый из восьми женских и мужских богов-архетипов влияет на вашу жизнь. Вы научитесь использовать их уникальные силы и выявлять деструктивные проявления, которые мешают вашему развитию.

3. Николай Свечин — Адский прииск

Алексей Николаевич Лыков, отправляется на поиски затерянного в горах посёлка, который не значится ни на одной карте. Говорят, что здесь по полсотни людей бесследно исчезают каждый год, а жуткие легенды лишь добавляют масла в огонь. Но самое неожиданное — Лыкову в союзники напрашивается сам Илларион Рудайтис, безжалостный дьявол, протягивающий руку с предложением о помощи. Они объединяются в борьбе против загадочной тьмы, угрожающей каждому из них.

4. Людмила Мартова — Уравнение с тремя неизвестными

Лена Золотарева и ее муж Виктор решают провести незабываемый отдых без детей на юбилее старинного друга, известного антиквара Эдуарда Киреева. Именно здесь Лена находит загадочную картину неизвестного художника, которая изменит ее жизнь. На утро после банкета весь мир Лены переворачивается: Эдуарда находят мертвым, а вскоре начинают исчезать и другие гости усадьбы…

5. Эдуард Веркин — Сорока на виселице

Добро пожаловать в захватывающий мир будущего, где победили болезни, войны и голод, а старость стала лишь смутным воспоминанием! Ян, простой смотритель заповедника, неожиданно оказался в центре событий, определяющих судьбу земной цивилизации. Эдуард Веркин задает важные вопросы: готовы ли мы к освоению Галактики? Что значит быть человеком, когда технологии стремятся «разогнать» наш мозг?

6. Анна Литвинова, Сергей Литвинов — На один удар больше

Таня Садовникова всегда была уверена в том, что у ее приемного сына Мити нет от нее тайн. Но вдруг перед ней открывается загадка, скрытая в его прошлом: только десятилетний мальчик способен разгадать секреты, ведущие к давно потерянному кладу, некогда принадлежавшему богатым немецким промышленникам, бежавшим из Кенигсберга во время Второй мировой войны. Эта тайна заставляет Таню кардинально изменить свою жизнь и поставить на кон не только счастье сына, но и собственное.

7. Ольга Володарская — Когда заплачет розовый фламинго

Иногда прошлому лучше оставаться в прошлом… Долгие годы Лиза мечтала о встрече со своей первой любовью, и наконец ее желание сбывается: но далеко не в тех обстоятельствах, которые хотелось бы. Ведь вполне вероятно, что именно Лизин возлюбленный стал причиной смерти ее собственного отца. И далеко не все вещи можно простить. Но что, если правда окажется гораздо сложнее?

8. Чо Йеын — Плюшевые мишки не умирают

Национальный бестселлер Кореи, который уже пять недель не оставляет топовую строчку на YES24! Эта книга вдохновлена работами мастера ужаса Стивена Кинга и отправит вас в путешествие на грани безумия. В поисках ответов на вопрос о маминой смерти на помощь Хваен приходит плюшевый медведь с топором. Улыбчивый, но необычайно загадочный медведь хранит тайну, которая готова перевернуть ее мир с ног на голову.

9. Кейт Латимер — Тайна поместья Эбберли

Детектив с очарованием старой Англии! Прошло шесть лет с тех пор, как писательница Клементина Вентворт бесследно исчезла из своего поместья, оставив за собой шлейф таинственных слухов о семейном проклятии. В 1964 году, работая в библиотеке, юная Айрис Бирн находит письмо Клементины, скрытое среди страниц старой книги. Это открытие становится толчком для её собственного расследования.

10. Ши Чэнь — Убийство на Острове-тюрьме

Остров-тюрьма, окутанный мрачными легендами, становится эпицентром ужасов, когда его директор сам оказывается жертвой загадочного убийства. На первый взгляд, преступление невозможно: тщательно охраняемое помещение, полное камер наблюдения, и, тем не менее, убийцы нет ни в одной из них. Как же ему удалось это сделать? Сыщик Чэнь Цзюэ, известный своим острым умом и математическим подходом к расследованиям, должен разгадать непростую загадку.

11. Татьяна Гармаш-Роффе — Венец Фемиды

В руках Алексея Кисанова оказались судьбы джазовой певицы Агаты Скворцовой, похищенной в самой гуще ночной жизни, и двух бизнесменов, ставших жертвами жестокого убийства. В процессе расследования Кисанов не только распутывает клубок интриг и тайн, но и сталкивается с самым непредсказуемым поворотом — ситуация выходит из-под контроля, и каждая ошибка может стоить жизни!

12. Антон Чиж — Тайны льда

В 1899 году на престижном катке Юсуповского сада разразилась настоящая драма: сын влиятельного торговца Куртица падает на лед и умирает. Приставы не видят ничего необычного и списывают трагедию на сердечный приступ, но Родион Ванзаров сомневается в этом. Этот опытный сыщик не верит в случайность и решает раскрыть мрачные тайны, скрывающиеся за блеском ледовой арены. Что стоит за загадочным вензелем "M" и "I", оставленным на льду? Каковы истинные мотивы игроков на этой смертельно опасной сцене?

13. Евгения Горская — За шаг до ненависти

В дачном поселке, где царит идиллия и умиротворение, разразилась настоящая трагедия. Молодая и привлекательная Илона погибает в овраге, и полиция сомневается, что это был несчастный случай. Под подозрением оказываются ее друзья и близкие, каждый из которых имеет свои тайны и мотивы. Бывший муж Владислав и подруга Вера, которая мечтает о мести за собственную трагедию — все они становятся участниками запутанного расследования. Вместе они вынуждены искать ответы на вопросы, которые могут изменить их жизни, однако доверять друг другу становится все сложнее.

14. Евгения Державина — Двуликая правда

Журналист Марк Асимов начинает расследование исчезновения Лики — девушки, пропавшей 9 лет назад из собственного дома. Его задача кажется непростой: улик почти нет, а сама Лика словно провалилась сквозь землю. Несмотря на тьму, в которой скрывается правда, Марк решает выяснить, что на самом деле произошло. Он рискует всем: работой, долгами и даже жизнью, сталкиваясь с опасностями, которые хранятся в недрах давно забытых тайн.

15. Елизавета Бута — Расчленинград. Маньяки над Невой

Уникальный взгляд на девять подлинных историй, ставших частью легенд Петербурга. За каждым из кошмаров, описанных на страницах книги, скрываются не только ужасы преступлений, но и будничные истории о несчастливом детстве и жизненных неудачах. Множество тонких психологических нюансов, исследующих, почему "нормальные" люди становятся убийцами, поставит вас перед вопросами о сути добра и зла. Благодаря мнениям экспертов, таких как Святослав Тарасенко и Дмитрий Лебедев, "Расчленинград" становится не просто сборником жутких фактов, а глубокой аналитикой, исследующей черные страницы истории.

16. Чжу Миньчуань — Субъекты безумия

Мрачный и захватывающий мир психиатрии, где реальность и безумие сливаются воедино. В центре сюжета — врачи Чэнь Путянь и Ян Кэ, которые в своей практике сталкиваются с удивительными и порой ужасными случаями психических расстройств. Однажды к ним попадает загадочная женщина, утверждающая, что ее каждый день убивает человек в маске, а она продолжает воскресать. Когда вскрывается подлинная суть ее исчезновения, Чэнь Путянь оказывается затянутым в мрак, который не только озадачит, но и напугает.

17. Тимур Суворкин — Проклятие дома Грезецких

Приготовьтесь к захватывающему продолжению расследований механического сыщика! В новой книге на фоне усиливающегося напряжения в империи и угрозы войны с Декабрией, Ариадна и Виктор Остроумов оказываются в самом центре опасности. Новое дело о пропаже сына известного рода вскоре оборачивается настоящим испытанием. Мрачная усадьба Грезецких в Искрорецке хранит в себе мрачные тайны и многообещающие секреты, которые могут изменить судьбы героев.

18. Майк Омер — За спиной

Джемма — женщина с двумя именами и однажды раздавленной судьбой. На Хэллоуин её жизнь перевернулась, когда трагедия вынудила семнадцатилетнюю Теодору Бриггс скрыться, сменив имя и начав новую жизнь в Чикаго. Но ее темное прошлое начинает преследовать её в лице загадочных незнакомцев, знающих о её тайнах. Кто стоит за этими преследованиями? Почему все, о чем она пыталась забыть, снова вылазит на свет? Джемме придётся вспомнить то, что она забыла, и выяснить, кто хочет ее уничтожить.

19. Ки Юнсыль — Моя милая психопатка

Енин, пятнадцатилетний мальчик получает шанс на новую жизнь, когда его усыновляет семья Юнов. Но вдруг он узнает, что его единственной задачей будет присматривать за сводной сестрой Тончжу — миловидной, но потенциально опасной психопаткой. Сможет ли он стать ее защитником и наставником, не рискуя собственной жизнью? Не пропустите шанс узнать, каково это — присматривать за сводной сестрой-маньячкой!

20. Игорь Евдокимов — Темный двойник Корсакова

Это сочетание Лавкрафта, Шерлока Холмса и "Сверхъестественного" переносит в уездные городки Российской империи XIX века, наполненные оккультными загадками. Все начинается с исчезновения давнего друга Корсакова в глухих муромских лесах, где в воздухе витает страх. В тихом Смоленске орудует жестокий убийца, оставляющий Корсакову провокационные послания. Поиски ответа ведут детектива в собственное прошлое, в котором осталось нечто очень важное.