Откуда берутся детские комплексы

Родители любят своих детей и готовы ради них буквально на все. Они опекают, оберегают, помогают, проявляют родительскую заботу. Но, удивительно: когда ребенок вырастает, у него откуда-то появляются комплексы, он вдруг начинает думать, что хуже других. Откуда у ребенка берутся такие мысли?

Детские комплексы – это результат заниженной самооценки. Иногда мы так сильно любим своих детей, что не даем им возможности проявить хоть немного самостоятельности. В своем стремлении оградить их от всего плохого, мы буквально душим детей своей любовью и заботой. В результате, они становятся "маменькиными" сыночками и дочками. В то время как их сверстники бегают по улице, набивают шишки, разбивают коленки, и таким образом познают окружающий мир, нам страшно отпустить от себя чадо, ведь с ним может что-то случится.

Наши переживания не дают уже повзрослевшему ребенку ходить на вечеринки, ездить с друзьями за город, самостоятельно путешествовать. Нам страшно, ведь мир так опасен. Ребенок привыкает к подобному отношению и уже через некоторое время ему самому кажется, что повсюду опасность, поэтому предпринимать ничего не стоит. Он восхищается чужой смелостью, при этом совершенно не готов сделать хоть что-то, чтобы стать более взрослым и самостоятельным.

Бывает, что наша любовь заставляет нас мотивировать ребенка. Нам хочется, что бы он рос смелым, сильным, умным, поэтому мы говорим: "Посмотри, чего в твоем возрасте добился сын Натальи Андреевны!". Возможно, там и правда есть чем гордиться, но это не лучший метод, упрекать ребенка в том, что его достижения уступают успехам соседского мальчика.

Гораздо лучше поощрять начинания вашего ребенка. Если он хочет чем-то заниматься, помогите, обеспечьте всем необходимым, чтобы он обязательно добился успеха. Чаще хвалите, говорите, что у него все получится. Ребенку нужно предоставлять свободу выбора, свободу передвижения согласно его возрасту. Как говорится, любовь – это прежде всего уважение, так вот своего ребенка нужно любить, уважая его личность.