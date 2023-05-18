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JAC JS6 – старший брат "Москвича"

JAC JS6 – старший брат "Москвича"
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Родион Газманов

Родион Газманов

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом

В наши ручки попал кроссовер от китайского бренда JAC с кодовым названием JS6. Что он из себя представляет – давайте разбираться.

Каждый второй, кто видел у меня этот автомобиль, задавал один и тот же вопрос: “ну как Москвич?”. Приходилось объяснять, что "Москвич" базируется на младшей модели, JS4, который выполнен несколько скромнее.

На самом деле, для описания эволюции китайского автопрома достаточно одной емкой фразы: китайцы перестали копировать дизайн, и вместо этого начали переманивать дизайнеров. Благо, с инвестициями в Поднебесной все в полном порядке, и на зарплаты “перебежчики” не жалуются. Дизайн линеек J7 и S7, например, принадлежит перу специалистов, ранее замеченных в дизайн бюро Мазератти, так что с внешностью здесь все в порядке. Давайте посмотрим поближе.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Плавные формы, разноэтажная оптика (кстати, даже в базовой комплектации тут стоят светодиоды!), узкие верхние фары, хром и рейлинги. Вот, думаю, первое, что бросается в глаза. В облике JAC JS6 нет обещаний высоких скоростей и захватывающих дух погонь, но это и не нужно: это рабочая городская лошадка. Компактная, удобная, и вполне симпатичная, надо отдать должное.

Отдельный знак качества автомобильного дизайна – выдержанность. И тут душа китайского инженера не выдержала, и в экстерьер JAC JS6 встали светодиодные полоски, соединяющие фары и задние фонари. Когда открываешь или закрываешь автомобиль с брелока, по ободку фар и центральной полоске пробегают светодиодные огоньки. Функционала у этой фишки ноль, но выглядит празднично и симпатично.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ

Интерьер у JS6 нельзя оценить однозначно. С одной стороны, автомобиль вобрал в себя лакшери элементы всего, что дорогой сегмент выдавал по капле в год, чтобы продавать за бешеные деньги. Здесь и сдвоенный огромный экран бортового компьютера, высокого разрешении и четкости. Здесь и система панорамного обзора с функцией 3D, ассистент парковки и умный круиз контроль с соблюдением дистанции. Да и “шайба” коробки переключения передач в массовый сегмент из “лухари” перекочевала совсем недавно.

Отделка и дизайн салона довольно строгие, современные и не вызывают раздражения обилием мелких ненужных деталей. Превалируют, конечно, разные сочетания пластика, но давайте напомним, что этот сегмент сейчас считается недорогим.

Фото: Родион Газманов

В отличие от многих китайских автомобилей (на удивление, кстати), интеграция с Apple CarPlay и Anrdoid Auto здесь присутствует в полном объеме. А теперь ложка дегтя: сенсорный интерфейс. Множество нужных функций закопано в самые недра не самого логичного интерфейса бортового компьютера. Туда кануло как некоторые элементы управления климатом (авто-режим или объединение климатических зон), так и подогрев сидений. И что самое неприятное, во время звонка или работы системы навигации через Apple CarPlay, кнопки выхода в главное меню просто нет. Обойти этот досадный момент я смог, применив хитрость: при переключении источника воспроизведения музыки кнопкой SRC на руле, при выборе радио ты выпадаешь на страницу выбора радиостанции, где кнопка Home все-таки присутствует. Но это уже костыли. Таким образом, воспроизводя музыку через CarPlay, например, настроить эквалайзер – квест на четырех игроков уровня Анатолия Вассермана. Кроме того, управление громкостью находится только на руле, и нигде больше не дублируется. Когда руль выкручен во время парковки, и тебе кто-то звонит, найти с какой стороны громкость и куда нажимать – та еще проблема.

А вот место для кнопки смены заставки на приборной панели место, как ни странно, нашлось. Не знаю насколько часто вы это будете делать, правда… Лучше бы физической кнопкой сделали “аварийку”, которая сейчас находится на консоли и является сенсорной.

Фото: Родион Газманов

А вот с эргономикой полный порядок. Сиденья современные, с боковой поддержкой, и вполне удобные. Регулировки электронные, с памятью на трех водителей. Руль отлично регулируется по высоте и выносу.

У задних пассажиров не только достаточно места, чтобы не поджимать коленки к ушам, но и дефлекторы для направления потока воздуха, а также опускающийся подлокотник и USB зарядка для мобильных устройств.

КАК ЕДЕТ

174 лошадиные силы – серьезная заявка для этого сегмента. Впечатление немного проваливает изначальная задумчивость коробки, но как только робот подстраивается под манеру вождения, все идет как по маслу. Привет от концерна VAG: здесь стоит шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя “мокрыми” сцеплениями.

Амбиций ночного гонщика эта машина не удовлетворит, так как даже заявленный разгон составляет 10,1 секунду. Зато в городском режиме машина ведет себя плавно, устойчиво и легко. Управление отзывчивое, рывки от коробки не ощущаются, разве что при замедлении перед остановкой. Здесь плавность коробки дает небольшой сбой.

Чтобы не уснуть за рулем, поставьте автомобиль сразу в режим спорт. Правда, для этого нужно будет снова залезть в недра бортового компьютера и хорошенько поискать. Специальной физической кнопки для этого не предусмотрено.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ

Не делайте слишком громко. В виде фона музыка хороша, но рок-концерты на полной громкости слушать не получится.

Доковырять звучание в настройках не получилось, потому что, как я уже писал выше, запустив музыку через CarPlay, я просто не смог больше зайти в настройки. Уп-с.

КАК ГИТАРА:

Багажник в JAC JS6 я бы назвал просторным. Боковые ниши, большое пространство вокруг запаски, да и гитара влезла без проблем и переживаний. За багажник – пять!

При складывании передних сидений образуется перепад высот, но если вы не собираетесь здесь спать, никаких проблем я в этом не вижу.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ

JAC JS6 на рынке сейчас стоит от 2 599 000 рублей, с весьма солидной базовой комплектацией. Панорамный обзор, бесконтактное открытие багажника, шторки безопасности и подушки, бесключевой доступ, светодиодный свет: все это без доплаты и пререканий. Берите, пользуйтесь!

Хочется сохранять надежду, что косяки с интерфейсом удастся исправить, и тогда этот автомобиль обретет еще больше поклонников, ведь даже в этом виде JS6 продается в России очень и очень неплохо.

Фото: Родион Газманов

18 мая 2023, 10:43
Фото: Родион Газманов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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