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Авто

АвтоВАЗ пообещал россиянам более дорогие машины Lada

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ планирует выпускать автомобили более высокого класса. Об этом рассказал президент компании Николя Мор, пишет RT.

Мор сообщил, что новые модели будут представлены и выпущены в течение ближайших пяти лет. При этом машины будут находиться в другом ценовом сегменте: их стоимость будет гораздо выше миллиона рублей. Однако глава АвтоВАЗ заверил, что характеристики и качество автомобилей будут соответствовать цене, сообщает РИА ФАН.

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Автор: 21 июня 2021, 12:11 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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