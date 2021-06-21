АвтоВАЗ пообещал россиянам более дорогие машины Lada

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ планирует выпускать автомобили более высокого класса. Об этом рассказал президент компании Николя Мор, пишет RT.

Мор сообщил, что новые модели будут представлены и выпущены в течение ближайших пяти лет. При этом машины будут находиться в другом ценовом сегменте: их стоимость будет гораздо выше миллиона рублей. Однако глава АвтоВАЗ заверил, что характеристики и качество автомобилей будут соответствовать цене, сообщает РИА ФАН.