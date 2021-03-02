На МКАД в аварии с четырьмя машинами пострадал человек

В СМИ появились данные о том, что на МКАД произошла авария. Уточняется, что в ДТП попали четыре транспортных средства.
В результате случившегося пострадал один гражданин. Его состояние на данный момент не уточняется. Проезжая часть сейчас свободна для движения.
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