На МКАД при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погиб человек

На МКАД произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что столкнулись автомобиль "ВАЗ" и грузовик.
В результате случившегося пассажир легковой машины погиб. Обстоятельства ДТП выясняют эксперты, передает телеканал "360".
На МКАД произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что столкнулись автомобиль "ВАЗ" и грузовик.
В результате случившегося пассажир легковой машины погиб. Обстоятельства ДТП выясняют эксперты, передает телеканал "360".
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