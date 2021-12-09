Под Хабаровском автобус с вахтовиками вылетел в кювет

В Хабаровском крае произошла серьезная авария. Уточняется, что автобус с вахтовиками вылетел в кювет.
В результате случившегося есть пострадавшие, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
В Хабаровском крае произошла серьезная авария. Уточняется, что автобус с вахтовиками вылетел в кювет.
В результате случившегося есть пострадавшие, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
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