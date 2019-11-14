7 жертв: в Забайкалье микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками

На федеральной трассе Чита – Забайкальск произошло крупное ДТП. Уточняется, что микроавтобус врезался в стоящую на обочине фуру, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
По данным телеканала "360", в результате аварии погибли семь человек. В момент катастрофы водитель микроавтобуса перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.
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