Водитель погиб на месте: в Башкирии машина врезалась в столб

В Салавате автомобиль Geely Emgrand врезался в электроопору и опрокинулся в кювет. Авария произошла в среду, 2 октября, на Первомайской улице.
В результате ДТП погиб водитель иномарки. Он скончался на месте от полученных травм. Двух пассажиров доставили в больницу с травмами. Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители, сообщает ToDayNews Ufa.
Популярные темы форума
Первый opгaзм
Дети это кошмар
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Самая некрасивая женщина в мире
Не " выметать ссор из избы "
Телец подлец
Самый отстойный мужик
Самый сексуальный мужской голос?
Как увести женатого?
Самый классный мужик