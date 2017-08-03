Москворецкую набережную перекроют на два дня

В столице перекроют движение транспорта на Москворецкой набережной. Ограничения введены из-за работ в парке "Зарядье".

Новый режим будет действовать с 23:00 мск 4 августа до 09:00 мск 5 августа, с 23:00 мск 5 августа до 22:00 мск 6 августа, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы. Там подчеркнули, что автомобильное движение в это время перекроют полностью.