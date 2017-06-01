Махачкалинец разогнал Mercedes до 257 км/ч в Москве

Новое видео гонок по центру Москву появилось в Сети. На Кутузовском проспекте в районе торгового центра "Времена года" водитель "Мерседеса" разогнался до 257-км в час.

По данным Breaking Mash, нарушителем ПДД является уроженец Махачкалы Рашид Абдулмуслимов. Пока эта информация официально не подтверждена.



На записи видно, как автомобиль мчится по Кутузовскому проспекту, обгоняя потоки машин, выезжая на выделенную полосу, нарушая правила дорожного движения. Когда стрелка спидометра достигла 257 километров в час, автомобиль автоматически включил ограничитель скорости. Это обстоятельство водителя сильно огорчило.

Водителя может ждать наказание в виде штрафа до 5 тысяч рублей, а в ряде случаев возможно лишение прав на срок до полугода. Однако подобное наказание применяется, как правило, если нарушитель был остановлен на дороге инспектором полиции в момент превышения скорости.

Рашид Абдулмуслимов, судя по фотографиям на его странице в instagramm, владеет несколькими дорогими иномарками. В списке его машин есть Mercedes S 63 AMG (десять миллионов рублей), тюнингованная Toyota Land Cruiser 200 (цена от четырех миллионов рублей). Последняя его покупка – автомобиль Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe, цена которого начинается от пяти миллионов рублей. Возможности этого автомобиля он и решил проверить, разогнавшись до предела на столичной магистрали.



Реакция полиции пока не известна. Обычно, после публикации подобных видео ГИБДД начинает проверку информации.