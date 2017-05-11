Под Хабаровском водитель перепутал старушек с бордюром и задавил
Происшествие запечатлели на видео камеры наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как водитель сдает задом и сбивает двух женщин.
Только проехавшись по бабушкам, нарушитель заподозрил, что что-то пошло не так. Пострадавшие были доставлены в больницу, передает Life.ru.
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