Под Хабаровском водитель перепутал старушек с бордюром и задавил

В городе Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае водитель сбил двух пожилых женщин. Нарушитель перепутал старушек с бордюром.

Происшествие запечатлели на видео камеры наружного наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как водитель сдает задом и сбивает двух женщин.

Только проехавшись по бабушкам, нарушитель заподозрил, что что-то пошло не так. Пострадавшие были доставлены в больницу, передает Life.ru.