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Пятница 18 августа

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Переживший мучения челябинский лев начал новую жизнь на исторический родине – видео

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Лев Симба из Челябинска обосновался в Танзании.

Карен Даллакян – известный в Челябинске ветеринар. Весной 2020 года он начал выхаживать львенка Симбу, которого привезли из Республики Дагестан. Тогда молодой хищник покинул своего прежнего хозяина – фотографа, который замучил его до отказа лап. Некоторое время животное не могло передвигаться самостоятельно, но уже к лету его состояние улучшилось. Симба вновь стал ходить. Осенью его отвезли в Африку – на историческую родину.

Сегодня челябинский лев живет в Танзании – в зоопарке Таборы. Новая жизнь пришлась по вкусу молодому льву. Еще бы... Ведь рядом с ним живет ласковая львица Фиона. Она ухаживает за прибывшим из России хищником. В Сети даже появилось видео, как Симба наслаждается в обществе подруги. Остается только порадоваться за него.

18 августа 2023, 08:00
Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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