Путин обсудил с экономистами основные финансовые и социальные проблемы
Премьер-министр призвал доработать стратегию развития России до 2020 года
Модернизации мешает отсутствие творческого сознания у населения
Как использовать кризис на пользу России, решали на форуме "Стратегия 2020"
Россия выйдет из кризиса окрепшей и более консолидированной
В пятницу в "Манеже" открывается форум "Стратегия 2020. Новая тактика"
Видеозапись речи Владислава Суркова на заседании форума "Стратегия 2020"
Телеканал Russia.Ru опубликовал речь Суркова на форуме "Стратегия 2020"
Цели программы "2020" не должны быть утеряны, утверждает Владислав Сурков
Владислав Сурков призвал к консолидации всех уровней власти в связи с кризисом