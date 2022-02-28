Заявлено об ограничении работы Telegram в России

В напряженной политической обстановке людей захотели оградить от непроверенной информации в Telegram. Информация вышла из-под контроля — в Сети появилось много фальшивых сведений о спецоперации на Украине.
Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о проблеме и отметил, что может временно ограничить работу сервиса в России и соседнем государстве. Слова бизнесмена передал телеканал "360", а также "Общественная служба новостей" и другие СМИ.
Однако слова Дурова так взволновали пользователей Сети, что своими просьбами люди уговорили его оставить функционал Telegram прежним. Основной аргумент — мессенджер является для них важнейшим источником информации о спецоперации на Украине. Так что руководство сервиса заявило, что отключать телеграм-каналы пока не будет, сообщает RT.