Российские ученые хотят создать лекарство от псориаза из "кошмара дачников"

Годами терроризировавший российских земледельцев сорняк борщевик может наконец принести пользу. Из "кошмара дачников" хотят сделать лекарство от трудноизлечимого заболевания кожи – псориаза.
Российские учёные из Алтайского государственного университета планируют использовать вытяжку из борщевика как основу для нового препарата. Специалисты пояснили, что экстракт растения богат эфирными маслами с особыми веществами – фуранокумиранами, эффективными в борьбе с кожными заболеваниями, сообщает телеканал "360".
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