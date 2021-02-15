Владимир Потанин: Компьютеры на нейронных связях – будущее ближайших десятилетий

В России будет открыта Лаборатория физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова. Проект прорабатывался с лета 2020 года и будет направлен на создание уникальных структур на основе двумерных материалов, в том числе графена, с заранее программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. А уже на их основе планируется создание сверхчувствительных сенсоров нового поколения, которые можно будет использовать для исследования мозга.

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