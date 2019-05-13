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Hi-tech

Объявлено об угрозе столкновения Земли с гигантским астероидом

Фото: pixabay.com
Гигантский 300-метровый астероид несется к Земле. Взрыв даже небольшого осколка небесного тела будет равен по силе тысяче бомб, сброшенных на японскую Хиросиму. Человечеству осталось девять лет на то, чтобы попытаться предотвратить глобальную катастрофу.
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Описанный выше сценарий столкновения с гигантским астероидом, к счастью, игра, разработанная для моделирования подобных критических для существования Земли ситуаций. Эксперимент провели специалисты NASA, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Европейского космического агентства (ЕКА).

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Смоделировав ситуацию, эксперты попытались спрогнозировать: как поведут себя в таких обстоятельствах политики и обычные люди.  Условия следующие: 26 марта 2019 года на расстоянии 57 миллионов километров спутники зафиксировали астероид, направляющийся к Земле. По расчетам ученых, космический гость упадет на Землю 29 апреля 2027 года – в районе прогнозируемого коридора риска, проходящего по территориям США и Африки.

Россия, США, Китай, Япония и крупнейшие космические державы Европы строят и запускают шесть зондов – они должны столкнуться с гигантским астероидом и изменить его орбиту. Выполнить задачу смогли три из них. Они изменили траекторию полета астероида, однако от небесного тела откололся кусок 50 на 80 метров, который направился к Востоку США.

В итоге американские власти эвакуируют Нью-Йорк. 29 апреля 2027 года астероид входит в атмосферу планеты на скорости около 19 километров в секунду и взрывается на высоте 15 километров над Центральным парком. Энергия взрыва в тысячу раз превысит энергию атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и уничтожит все в пределах 15-километрового радиуса, полностью разрушив Манхэттен. На территории почти 83 квадратных километра не выживет ни одно живое существо, передает телеканал "360" со ссылкой на Science Alert.

Скептически отнесся к эксперименту зарубежных коллег астрофизик, профессор РАН Сергей Попов. По мнению российского ученого, в эксперименте очень много неопределенностей: как все было бы на самом деле, предсказать трудно. Хотя в целом итоги эксперимента с гигантским астероидом весьма правдоподобны – за исключением указанного времени. Академик подчеркивает, что при современном уровне развития космической науки и техники астероид обнаружат значительно раньше и у человечества будет больше времени на подготовку.

Автор: Андрей Евлампиев13 мая 2019, 17:59

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