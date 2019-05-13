Объявлено об угрозе столкновения Земли с гигантским астероидом

Гигантский 300-метровый астероид несется к Земле. Взрыв даже небольшого осколка небесного тела будет равен по силе тысяче бомб, сброшенных на японскую Хиросиму. Человечеству осталось девять лет на то, чтобы попытаться предотвратить глобальную катастрофу.

Описанный выше сценарий столкновения с гигантским астероидом, к счастью, игра, разработанная для моделирования подобных критических для существования Земли ситуаций. Эксперимент провели специалисты NASA, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Европейского космического агентства (ЕКА).

Смоделировав ситуацию, эксперты попытались спрогнозировать: как поведут себя в таких обстоятельствах политики и обычные люди. Условия следующие: 26 марта 2019 года на расстоянии 57 миллионов километров спутники зафиксировали астероид, направляющийся к Земле. По расчетам ученых, космический гость упадет на Землю 29 апреля 2027 года – в районе прогнозируемого коридора риска, проходящего по территориям США и Африки.

Россия, США, Китай, Япония и крупнейшие космические державы Европы строят и запускают шесть зондов – они должны столкнуться с гигантским астероидом и изменить его орбиту. Выполнить задачу смогли три из них. Они изменили траекторию полета астероида, однако от небесного тела откололся кусок 50 на 80 метров, который направился к Востоку США.

В итоге американские власти эвакуируют Нью-Йорк. 29 апреля 2027 года астероид входит в атмосферу планеты на скорости около 19 километров в секунду и взрывается на высоте 15 километров над Центральным парком. Энергия взрыва в тысячу раз превысит энергию атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, и уничтожит все в пределах 15-километрового радиуса, полностью разрушив Манхэттен. На территории почти 83 квадратных километра не выживет ни одно живое существо, передает телеканал "360" со ссылкой на Science Alert.

On Monday, world asteroid experts will come together in Washington DC for the annual #PlanetaryDefense Conference, to prepare for an unlikely, yet plausible scenario: #asteroidimpact pic.twitter.com/gkn87TU5d9 — ESA Operations (@esaoperations) 27 апреля 2019 г.

Скептически отнесся к эксперименту зарубежных коллег астрофизик, профессор РАН Сергей Попов. По мнению российского ученого, в эксперименте очень много неопределенностей: как все было бы на самом деле, предсказать трудно. Хотя в целом итоги эксперимента с гигантским астероидом весьма правдоподобны – за исключением указанного времени. Академик подчеркивает, что при современном уровне развития космической науки и техники астероид обнаружат значительно раньше и у человечества будет больше времени на подготовку.