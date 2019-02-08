Автора угрожающего здоровью видео обвинили в самопиаре
Движение белых линий на черном фоне – вот все содержание видео, которое стало вирусным. После просмотра 30-секундного ролика, как утверждают некоторые пользователи, им действительно становится плохо: сильная головная боль, нехватка кислорода, безотчетный страх и дрожь в руках и ногах.
Как выяснилось, таким образом это изображение действует далеко не на всех. Некоторые пользователи заявил, что "пострадавшие" стали жертвами самовнушения. Досталось и автору ролика – его назвали "хайпожором", передает Пятый канал.
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